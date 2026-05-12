Disparan a barco en Mediterráneo

Roma, Ita.- Embarcaciones armadas vinculadas a la guardia costera libia abrieron fuego el lunes contra un barco humanitario de rescate poco después de que este salvara a unos 90 migrantes de una embarcación de madera sobrecargada en el Mediterráneo.

Sea-Watch, una organización no gubernamental alemana, señaló que su barco, el Sea-Watch 5, fue atacado tras realizar un rescate el lunes alrededor de las 08:00 GMT, a unos 43,4 kilómetros (27 millas) de la costa libia. El grupo indicó que las embarcaciones que se aproximaban "dispararon munición real, primero un solo tiro y luego una ráfaga de 10 a 15 disparos, y ordenaron al barco que se detuviera".

La costa libia es uno de los principales puntos de partida de migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África en pequeñas embarcaciones, y miles mueren durante el peligroso trayecto.

Sea-Watch manifestó que, en ese momento, había a bordo unos 30 miembros de la tripulación además de las personas rescatadas, y que temieron por sus vidas. La tripulación emitió una llamada de auxilio y alertó a las autoridades italianas y alemanas; más tarde envió una segunda llamada de socorro al informarse que había cerca dos embarcaciones vinculadas a la guardia costera libia.

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