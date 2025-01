Anuncia Trump creación de organismo para "recolectar aranceles"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un Servicio de Ingresos Exteriores para "recolectar los aranceles" que insiste en imponer a otros países.

"Durante demasiado tiempo, hemos confiado en gravar a nuestro Gran Pueblo mediante el Servicio de Impuestos Internos (IRS)", dijo Trump en su red, Truth Social.

Denunció nuevamente lo que considera acuerdos comerciales "injustos" y "abusos" por parte de otros países, aunque no especificó esta vez.

"A través de acuerdos comerciales blandos y patéticamente débiles, la economía estadounidense ha proporcionado crecimiento y prosperidad al mundo, mientras nos grababa a nosotros mismos", se quejó.

"Es hora de que esto cambie. Hoy anuncio que crearé el Servicio de Ingresos Exteriores para recaudar nuestros aranceles, derechos y todos los ingresos procedentes de fuentes extranjeras", adelantó.

"Empezaremos a cobrar a los que nos sacan dinero con el Comercio, y empezarán a pagar, POR FIN, su parte justa".

Según el post, este Servicio se creará el mismo día de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Trump ha dicho que cobrará aranceles de 25% a México y Canadá, por considerar que "no hacen lo necesario" para contener el flujo de migrantes y drogas que llegan a Estados Unidos.

También ha amenazado con cobrar más aranceles a China por no detener la salida de los precursores de fentanilo, y ha amenazado en general con cobrar aranceles a todos aquellos países que no acepten sus lineamientos.