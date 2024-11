Las Nominaciones de Donald Trump para su Gabinete: Un Vistazo a los Nombres Clave

El virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzando a nombrar a quienes ocuparán algunos de los puestos clave de su gabinete durante su segundo mandato. Le ha dado prioridad a sus aliados para algunos de los principales cargos.

La primera presidencia de Trump se vio afectada por disputas internas. Ahora parece concentrarse en moldear al gobierno federal a su semejanza. Algunos de sus nominados enfrentan complicadas batallas hacia la confirmación, aun cuando los republicanos gozan de mayoría en el Senado.

A continuación, un vistazo de sus selecciones hasta ahora.

Gabinete -

Secretario de Estado: Marco Rubio

Trump nominó al senador por Florida Marco Rubio para convertirse en secretario de Estado, designando a quien fuera un abierto detractor para convertirse en el diplomático de mayor rango del país.

Rubio, de 53 años, es reconocido por sus posiciones intransigentes hacia China, Cuba e Irán, y estuvo entre los finalistas a convertirse en compañero de fórmula de Trump hace unos meses. Rubio es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado y miembro del panel de Relaciones Exteriores de la cámara alta.

El anuncio refleja el marcado giro que ha tomado Rubio respecto a Trump, a quien el senador llegó a calificar como un "estafador" mientras intentaba conseguir, sin éxito, la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016.

Su relación mejoró drásticamente cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Y Rubio aplaudió sus propuestas durante la tercera campaña presidencial del exmandatario. Por ejemplo, el senador, quien hace más de una década ayudó a redactar una iniciativa en materia migratoria que incluía una vía hacia la ciudadanía para las personas que se encontraban sin autorización en el país, ahora apoya el plan de Trump para emplear a las fuerzas armadas en labores de deportación masiva.

Secretario de Justicia: Matt Gaetz

Trump declaró la semana pasada que nominará al representante por Florida Matt Gaetz para desempeñarse como secretario de Justicia, postulando a uno de sus fieles simpatizantes para el cargo de fiscal general de la nación.

Al decantarse por Gaetz, de 42 años, Trump dejó de lado a algunos experimentados abogados que habían sido mencionados como posibilidad para ocupar el cargo.

"Matt pondrá fin al uso del gobierno como arma, protegerá nuestras fronteras, desmantelará a organizaciones criminales y restaurará la destruida fe y confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia", dijo Trump en un comunicado.

Gaetz renunció a su cargo en el Congreso tras el anuncio. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha estado investigando una acusación de que Gaetz pagó para tener relaciones sexuales con una joven de 17 años, aunque dicha pesquisa prácticamente concluyó con su renuncia. Gaetz ha negado haber cometido algún delito.

Directora de Inteligencia Nacional: Tulsi Gabbard

La exrepresentante por Hawai Tulsi Gabbard fue seleccionada por Trump para el cargo de directora de inteligencia nacional, otro caso en el que Trump recompensa la lealtad por encima de la experiencia.

Gabbard, de 43 años, fue representante demócrata y buscó, sin éxito, la postulación presidencial por ese partido para las elecciones de 2020 antes de dejar al Partido Demócrata en 2022. Expresó su respaldo a Trump en agosto pasado y estuvo en varios de sus mítines durante la recta final de la campaña, además de que se le ha acusado de repetir propaganda rusa.

Gabbard, quien ha servido en la Guardia Nacional del Ejército durante más de dos décadas, con misiones en Irak y Kuwait, asumiría el cargo con relativamente poca experiencia en el sector en comparación con su predecesora. La actual directora, Avril Haines, fue confirmada por el Senado en 2021 después de varios años en numerosos puestos de seguridad nacional e inteligencia de alto nivel.

Secretario de Defensa: Pete Hegseth

Hegseth, de 44 años, era uno de los presentadores del programa "Fox & Friends Weekend" de Fox News Channel y ha colaborado en la cadena desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien realizaba apariciones frecuentes en el programa.

Hegseth fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército de 2002 a 2021, y estuvo desplegado en Irak en 2005 y Afganistán en 2011. Ha sido galardonado con dos Estrellas de Bronce. Sin embargo, Hegseth carece de experiencia militar de alto rango o en cuestiones de seguridad nacional. De ser confirmado por el Senado, heredaría el cargo durante una serie de crisis globales, que van desde la guerra en Ucrania y los actuales ataques de grupos relacionados con Irán en Oriente Medio, hasta la búsqueda de un cese del fuego de entre Israel y Hamás y Hezbollah, y las crecientes preocupaciones en torno a la alianza entre Rusia y Corea del Norte.

Hegseth también es autor del libro "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", que se publicó este año.

SECRETARIO DE COMERCIO: Howard Lutnick

Lutnick dirige la firma de corretaje y banco de inversión Cantor Fitzgerald y es un entusiasta de las criptomonedas. Es copresidente del equipo de transición de Trump que, junto con con Linda McMahon —una exejecutiva de lucha libre que anteriormente estuvo al frente de la Administración de Pequeñas Empresas durante el primer mandato de Trump— estará encargado de ayudar al virtual presidente electo a conformar un gabinete para su segundo periodo.

Como secretario de Comercio, Lutnick desempeñaría un papel clave en la implementación de los planes de Trump para aumentar y aplicar la imposición de aranceles. Supervisaría a un enorme departamento del gabinete que abarca desde el financiamiento para nuevas fábricas de chips informáticos e imponer restricciones comerciales, hasta la publicación de datos económicos.

Secretaria de Seguridad Nacional: Kristi Noem

Noem es una reconocida conservadora que utilizó sus dos periodos al frente del gobierno de Dakota del Sur para catapultarse en las filas republicanas.

Durante la pandemia de COVID-19, Noem no ordenó las mismas restricciones que otros estados y, en su lugar, declaró a Dakota del Sur como "abierto al público". Trump llevó a cabo un evento con fuegos pirotécnicos en el Monte Rushmore en julio de 2020, en una de sus primeras concentraciones multitudinarias durante la pandemia.

Más recientemente, enfrentó duras críticas por contar una historia en su autobiografía sobre haber matado a disparos a su perro.

Noem tomaría las riendas de una agencia crucial para la agenda de línea dura en materia migratoria del próximo mandatario, además de otras misiones. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa la respuesta a catástrofes naturales, al Servicio Secreto, y a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que trabajan en aeropuertos.

Director de la CIA: John Ratcliffe

Ratcliffe, exrepresentante federal por Texas, fue director de inteligencia nacional durante el último año y medio de la primera presidencia de Trump, encabezando a las agencias de espionaje del gobierno federal durante la pandemia de coronavirus.

De recibir la confirmación, Ratcliffe habrá ocupado los mayores cargos de inteligencia en el país.

Secretario de Salud y Servicios Humanos: Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy se postuló a la presidencia primero por el Partido Demócrata y posteriormente como independiente, antes de expresarle su apoyo a Trump. Es hijo del ícono demócrata Robert Kennedy, quien fue asesinado durante su propia campaña presidencial.

La nominación de Kennedy provocó alarma entre aquellos a los que les preocupan los antecedentes de Kennedy de propagar temores infundados sobre las vacunas. Por ejemplo, ha impulsado desde hace tiempo ideas ampliamente desacreditadas de que las vacunas provocan autismo.

Secretario de Transporte: Sean Duffy

Duffy, exmiembro de la Cámara de Representantes de Wisconsin, fue uno de los más visibles defensores de Trump en los programas noticiosos de televisión de paga. Duffy fue legislador estatal durante casi nueve años, en los que fue integrante de la Comisión de Servicios Financieros y presidente de la subcomisión sobre seguro y vivienda. Dejó el Congreso en 2019 para iniciar una carrera en televisión, y ha sido presentador del programa "The Bottom Line" en Fox Business.

Antes de ingresar en la política, Duffy fue estrella en un reality de MTV, donde conoció a su esposa, la copresentadora de "Fox and Friends Weekend", Rachel Campos-Duffy, con quien tiene nueve hijos.

Secretario de Asuntos de Veteranos: Doug Collins

Collins es un exlegislador republicano por Georgia que alcanzó reconocimiento por defender a Trump durante su primer juicio político, el cual giró en torno a la asistencia de Estados Unidos para Ucrania. Trump fue enjuiciado por pedirle a Kiev que iniciara una investigación sobre Joe Biden en 2019, durante el proceso de nominación presidencial demócrata. Fue absuelto por el Senado.

Collins también fue miembro de las fuerzas armadas y actualmente es capellán en el Mando de Reserva de la Fuerza Aérea.

Secretario del Interior: Doug Bergum

El gobernador de Dakota del Norte, quien en su momento era prácticamente desconocido fuera de su estado, es un exaspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano que expresó su apoyo a Trump y, tras retirarse de la contienda, pasó meses en actos de campaña a favor del expresidente.

Bergum recibió una amplia consideración para ser el compañero de fórmula de Trump hace unos meses. El gobernador durante dos periodos era visto como un fuerte candidato debido a su experiencia y conocimiento empresarial. Burgum también tiene estrechos vínculos con acaudalados directores de compañías energéticas.

En un principio, Trump anunció el nombramiento durante un discurso en su finca de Mar-a-Lago la noche del jueves. En su anuncio formal del viernes, Trump dijo que quería que Burgum fuera secretario del Interior y presidente del nuevo Consejo Nacional de Energía "que supervisará el camino de Estados Unidos hacia el dominio energético". Como presidente del organismo, Trump indicó que Burgum también tendrá un puesto en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que marcaría la primera vez que un ministro del Interior llega al órgano.

Secretario de Energía: Chris Wright

Un donante de campaña y CEO de Liberty Energy, con sede en Denver, Wright es un abierto defensor del desarrollo de la industria petrolera y gasera, incluido el fracking, un pilar clave en la búsqueda de Trump por alcanzar el "dominio energético" de Estados Unidos en el mercado global.

Wright también ha sido uno de los miembros más vocales de la industria en contra de los esfuerzos por combatir el cambio climático. Dijo que el movimiento climático en todo el mundo está "colapsando bajo su propio peso". El Departamento de Energía es responsable de promover los intereses en materia de seguridad energética, ambiental y nuclear de Estados Unidos.

Wright también ganó el apoyo de influyentes conservadores, incluido el magnate del petróleo y el gas Harold Hamm. Hamm, presidente ejecutivo de Continental Resources, una importante compañía de petróleo de esquisto con sede en Oklahoma, es un partidario y asesor de Trump desde hace mucho tiempo que desempeñó un papel clave en temas energéticos durante el primer mandato de Trump.

Administrador de la Agencia de Protección Ambiental: Lee Zeldin

Zeldin no parece tener experiencia en cuestiones ambientales, pero es un viejo partidario del expresidente. El exrepresentante de 44 años de edad escribió en la red social X: "Restauraremos el dominio energético de Estados Unidos, revitalizaremos nuestra industria automotriz para recuperar los empleos para los estadounidenses y convertiremos a Estados Unidos en el líder mundial en inteligencia artificial".

"Lo haremos mientras protegemos el acceso al aire y el agua limpios", agregó.

Durante su campaña, Trump atacó a menudo la promoción de vehículos eléctricos en el gobierno de Biden, y calificó incorrectamente de decreto presidencial al crédito fiscal para la compra de estos vehículos. Trump también dijo con frecuencia que su gobierno expandiría la exploración petrolera.

Casa Blanca

-

Jefa de Despacho de la Casa Blanca: Susie Wiles

Wiles, de 67 años, fue una asesora sénior y directora de facto de la campaña presidencial de Trump en 2024.

Wiles tiene experiencia en la política de Florida. Ayudó a Ron DeSantis a ganar su primera campaña para gobernador del estado. Seis años después, fue clave en la derrota de DeSantis ante Trump en las primarias republicanas de 2024.

La contratación de Wiles fue la primera decisión importante de Trump después de ganar las elecciones y una que podría ser una prueba definitoria de su gobierno entrante, tomando en cuenta la estrecha relación entre ambos. Se dice que Wiles se ganó la confianza de Trump en parte por estar al frente de la más disciplinada de las tres campañas presidenciales de Trump.

Wiles logró mantener a Trump a raya como pocos lo han hecho, no criticando sus impulsos, sino ganándose su respeto al demostrarle el éxito que ha logrado al seguir sus consejos.

Asesor de Seguridad Nacional: Mike Waltz

Waltz es un legislador republicano durante tres periodos por una región del centro-este de Florida. Ex boina verde del Ejército, estuvo desplegado en varias ocasiones en Afganistán y también trabajó en el Pentágono como asesor de cuestiones políticas cuando Donald Rumsfeld y Robert Gates fueron los titulares de Defensa.

Se le considera como un funcionario de línea dura respecto a China y propuso un boicot de la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 debido a la participación de China en el origen de la pandemia de COVID-19 y al trato que da a la población musulmana uigur.

Zar fronterizo: Tom Homan

A Homan, de 62 años, se le ha encargado la máxima prioridad de Trump de llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de la nación.

Fue parte del primer gobierno de Trump al frente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y era ampliamente previsto que se le ofreciera un cargo relacionado con la frontera después de que Trump ganó los comicios. Durante una entrevista en julio, dejó entrever que estaría dispuesto a "dirigir la operación de deportación más grande que este país haya visto".

Los demócratas han criticado a Homan por defender la política de "tolerancia cero" de Trump sobre los cruces fronterizos durante su primer mandato, la cual condujo a la separación de miles de familias de solicitantes de asilo en la frontera.

Jefe de despacho adjunto para políticas: Stephen Miller

Miller, defensor de las políticas migratorias de línea dura, fue un abierto promotor durante la campaña presidencial de la propuesta de Trump de realizar deportaciones masivas. Fue asesor sénior durante el primer mandato de Trump.

Miller, de 39 años, ha sido una figura central en algunas de las políticas de Trump, notablemente la de separar a miles de niños migrantes de sus padres. Trump argumentó durante la campaña que las prioridades económicas, de seguridad nacional y sociales de la nación podrían cumplirse si se deporta a las personas que están en Estados Unidos sin autorización.

Jefe de despacho adjunto: Dan Scavino

Scavino fue asesor en las tres campañas de Trump rumbo a la presidencia, y el equipo de transición se refirió a él como uno de los "colaboradores más viejos y de mayor confianza de Trump". Será subjefe de despacho y asistente del presidente. Scavino dirigió previamente el perfil de redes sociales de Trump en la Casa Blanca durante su primer mandato.

Jefe de despacho adjunto: James Blair

Blair fue director político de la campaña de Trump de 2024 y del Comité Nacional Republicano. Será subdirector de despacho para asuntos legislativos, políticos y públicos y asistente del presidente. Blair fue clave en el mensaje económico de Trump durante la campaña con la que logró regresar a la Casa Blanca este año.

Jefe de despacho adjunto: Taylor Budowich

Budowich es un experimentado colaborador del equipo de campaña de Trump que lanzó y dirigió Make America Great Again, Inc., un super PAC que apoyó la campaña de Trump de 2024. Será jefe de despacho adjunto para comunicaciones y personal, y asistente del presidente.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca: Karoline Leavitt

Leavitt, de 27 años, fue secretaria de prensa del equipo de campaña de Trump y actualmente es portavoz de su equipo de transición. Sería la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven en la historia del país.

Leavitt trabajó en la oficina de prensa de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

En 2022 se postuló al Congreso de Nueva Hampshire, ganando unas primarias republicanas entre 10 aspirantes antes de caer frente al representante demócrata Chris Pappas.

Abogado de la Casa Blanca: William McGinley

McGinley fue secretario de Gabinete de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, y fue el asesor jurídico externo de las labores de integridad electoral del Comité Nacional Republicano durante la campaña de 2024.

Embajadores y enviados

-

Enviado especial para Oriente Medio: Steven Witkoff

Witkoff, de 67 años, juega al golf con el virtual presidente electo y jugaban juntos en el campo de Trump en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre, cuando el exmandatario fue blanco de un segundo intento de asesinato.

Trump también nombró a Witkoff como copresidente de su comisión de investidura, junto con la exsenadora por Georgia Kelly Loeffler.

Embajador en Israel: Mike Huckabee

Huckabee es un férreo defensor de Israel y su nombramiento se produce mientras Trump ha prometido alinear más estrechamente la política exterior de Estados Unidos con los intereses de Israel en momentos en que las fuerzas armadas israelíes libran guerras contra Hamás y Hezbollah, dos grupos que cuentan con el respaldo de Irán.

Huckabee, quien se postuló sin éxito para la nominación presidencial republicana en 2008 y 2016, ha sido una popular figura entre los conservadores cristianos evangélicos, muchos de los cuales apoyan a Israel debido a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales señalan que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que Israel es su patria legítima.

Huckabee se ha expresado en contra de la creación de un Estado palestino en territorio ocupado por Israel, y ha pedido una "solución de un solo Estado".

Embajadora ante la ONU:

Elise Stefanik

Stefanik es una representante por Nueva York y una de las más acérrimas defensoras de Trump desde su primer juicio político.

Elegida como representante en 2014, Stefanik fue seleccionada por sus colegas republicanos como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en 2021, cuando la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney fue removida del cargo después de que criticó públicamente a Trump por afirmar falsamente que ganó las elecciones de 2020. Stefanik, de 40 años, ha desempeñado ese papel desde entonces como el tercer miembro de mayor rango en la cámara baja.

El cuestionamiento de Stefanik a los presidentes universitarios sobre antisemitismo en sus campus ayudó a que dos de ellos renunciaran, lo que le ganó renombre a nivel nacional.

Administrador de los Centros de Servicios para Medicaid y Medicare: Doctor Mehmet Oz

Oz, de 64 años, es un excirujano cardiólogo y presentador del "Show del Doctor Oz", un programa matutino de entrevistas. Se postuló sin éxito al Senado federal como candidato republicano en 2022 y es un abierto partidario de Trump, quien le expresó su apoyo a Oz cuando fue candidato.