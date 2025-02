Trump defiende equiparar IVA con arancel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes su decisión de equiparar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que cobran algunos países con un arancel y de aplicar aranceles recíprocos.

En su cuenta de X, Trump dijo que "en materia de comercio, he decidido, en aras de la equidad, que aplicaré un arancel recíproco, lo que significa que les cobraremos lo que los países cobren a Estados Unidos de América. ¡Ni más ni menos!".

Señaló que, a efectos de esta política, Estados Unidos considerará "que los países que utilizan el sistema del IVA, que es mucho más punitivo que un arancel, son similares a un arancel".

En ese sentido, añadió, "no se aceptará el envío de mercancías, productos o cualquier otra cosa con cualquier otro nombre a través de otro país, con el propósito de perjudicar injustamente a Estados Unidos. Además, se tomarán previsiones para los subsidios otorgados por los países que buscan tomar ventaja económica de Estados Unidos".

Trump afirmó que se tomarán medidas respecto de "los aranceles no monetarios y las barreras comerciales que algunos países cobran para mantener nuestro producto fuera de su dominio o, si ni siquiera dejan operar a las empresas estadounidenses".

El mandatario estadounidense dijo que su país es capaz "de determinar con precisión el costo de estas barreras comerciales no monetarias".

Insistió en que si un país no quiere que se le cobren aranceles, debe "fabricar o construir en Estados Unidos".

Trump insiste que EU ha sido tratado injustamente

Según Trump, "durante muchos años, Estados Unidos ha sido tratado injustamente por otros países, tanto amigos como enemigos. Este sistema devolverá inmediatamente la equidad y la prosperidad al complejo e injusto sistema comercial anterior. Estados Unidos ha ayudado a muchos países a lo largo de los años, con un gran coste financiero. Ha llegado el momento de que estos países lo recuerden y nos traten con justicia: un terreno de juego equilibrado para los trabajadores estadounidenses".

El jefe de Estado dijo que ya giró "instrucciones a mi Secretario de Estado, al Secretario de Comercio, al Secretario del Tesoro, y al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para que hagan todo el trabajo necesario para ofrecer ¡RECIPROCIDAD a nuestro Sistema de Comercio!".

En su post, Trump no fijó fecha para la imposición de estos aranceles recíprocos.

La semana pasada, Trump ya había dicho que consideraría el IVA como un arancel. Entre los más afectados por la medida estadounidense está la Unión Europea, que ha estandarizado el IVA con una tasa promedio de casi 22%.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al menos 175 países a nivel mundial imponen IVA.