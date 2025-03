Donald Trump suspende aranceles a productos en el T-MEC

El presidente Donald Trump anunció que México no tendrá que pagar aranceles para comercio en el marco del T-MEC, tras una llamada telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta en Truth Social, escribió que "después de hablar con la Presidenta Claudia Sheinbaum de México, he acordado que México no tendrá que pagar aranceles en todo lo que caiga dentro del T-MEC".

Trump aclaró que la suspensión a los aranceles de 25% que entraron en vigor el martes pasado se mantiene vigente hasta el 2 de abril, fecha en que está previsto entren en vigor "aranceles recíprocos".

"Hice esto como un acuerdo y por respeto a la Presidenta Sheinbaum", explicó el mandatario estadounidense.

- Trump destaca "muy buena" relación con Sheinbaum

"Nuestra relación ha sido muy buena, y estamos trabajando duro, juntos, en la Frontera, tanto en términos de detener la entrada de extranjeros Ilegales a Estados Unidos como en detener el fentanilo".

Trump agradeció a Sheinbaum. "Gracias a la Presidenta Sheinbaum por su duro trabajo y su cooperación", posteó el mandatario.