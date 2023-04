Donald Trump se declara no culpable de pagos irregulares a actriz porno

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump intrigó para socavar las elecciones de 2016 a través de una serie de pagos diseñados para que no divulgaran señalamientos que podrían ser perjudiciales para su candidatura, afirmaron fiscales el martes al desvelar una histórica acta acusatoria con 34 cargos de delito grave contra el expresidente.

Trump, con rostro impasible y en silencio mientras entraba y salía de la sala del tribunal de Manhattan, pronunció "inocente" con voz firme frente a un juez que le advirtió que se abstuviera de retórica que pudiera inflamar o causar disturbios civiles.

Las líneas generales del caso se conocen desde hace tiempo, pero la acusación de 16 páginas contiene nuevos detalles sobre una trama que, según los fiscales, incluía múltiples sobornos a dos mujeres, incluida una estrella del porno, que dijeron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él años antes, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre un hijo que supuestamente el expresidente tuvo fuera del matrimonio.



La audiencia de lectura de cargos, aunque en gran medida de carácter procesal, supone un notable ajuste de cuentas para Trump tras años de investigaciones sobre sus acuerdos de negocios, personales y políticos. El caso se desarrolla teniendo como telón de fondo no sólo su tercera campaña por la Casa Blanca, sino también otras investigaciones en Washington y Atlanta que podrían producir aún más acusaciones.

La investigación se centra en pagos de seis cifras a la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Ambas dicen que tuvieron encuentros sexuales con Trump, que estaba casado, años antes de que incursionara en la política. Trump niega haber tenido relaciones con ninguna de las dos mujeres y ha rechazado cualquier infracción relacionada con pagos.

Trump, con los labios fruncidos en aparente gesto de enfado, entró en la sala poco antes de las 14:30 horas. Abandonó el tribunal una hora más tarde, también sin hacer comentarios. Al final, el voluble Trump sólo pronunció unas 10 palabras durante todo el proceso.

Antes de la comparecencia, narró sus sentimientos en tiempo real, describiendo la experiencia como "surrealista" mientras viajaba desde la Torre Trump hasta el Bajo Manhattan para presentarse ante el juez.

La audiencia representa una nueva realidad para Trump, que se somete a las severas exigencias del sistema de justicia penal estadounidense al tiempo que proyecta un aura de desafío y victimismo en los mítines de campaña.

Con su característico traje oscuro y corbata roja, Trump se giró y saludó a la multitud en el exterior del edificio antes de dirigirse al interior para que le tomaran las huellas dactilares y lo procesaran. Llegó al tribunal en una caravana de ocho coches desde la Torre Trump, comunicando en tiempo real su enfado con el proceso.

"Hacia el Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia", publicó en su red Truth Social. "Parece tan surrealista. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA!", añadió, usando el acrónimo de "Make America Great Again" ("Devolver la grandeza a Estados Unidos"), el lema que usó en su campaña electoral en 2016.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes, pero nunca fue declarado culpable en el Senado, se convertirá en el primer expresidente que enfrenta cargos penales. El 45to comandante en jefe de la nación fue escoltado por el Servicio Secreto desde la Torre Trump hasta la corte.

"Es fuerte y está preparado", dijo su abogado Joe Tacopina a The Associated Press. Más tarde dijo a la prensa que no creía que el proceso llegara hasta un jurado.

La policía de Nueva York se preparó para protestas de seguidores de Trump, que comparten la creencia del expresidente de que las acusaciones del jurado investigador —y otras tres investigaciones en curso— tienen motivaciones políticas y pretenden debilitar su campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, el martes, había más periodistas que manifestantes.

Trump, un exastro de realities en televisión, ha impulsado ese mensaje para su beneficio político y dijo que había recaudado 8 millones de dólares en menos de una semana desde que se anunció que sería procesado, con el argumento de que hay una "cacería de brujas".

El exmandatario tenía previsto regresar el martes por la noche a su hogar en Florida, Mar-a-Lago, para celebrar un mitin y dar un mensaje. Al menos 500 destacados partidarios de Trump han sido invitados, y se esperaba que acudieran algunos de los congresistas republicanos más cercanos al expresidente.

Una sentencia condenatoria no impediría que Trump se postulara o ganara la presidencia en 2024.

La audiencia del martes se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad en Nueva York, más de dos años después de que partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de detener la certificación en el Congreso de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden.