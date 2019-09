Dorian deja cientos de desaparecidos

Freeport, Bahamas.- Unas 2.500 personas están registradas como desaparecidas en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian, informaron el miércoles las autoridades, aunque advirtieron que todavía se deben cruzar esos datos con los nombres de las personas que fueron desalojadas de las islas devastadas o que permanecen en albergues.

Carl Smith, vocero de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias, dijo que espera que la lista se reduzca a medida que se hace la revisión.

Más de una semana después de que Dorian destruyera miles de casas en las islas Gran Bahama y Ábaco, el número oficial de muertes permanece en 50, pero se prevé que aumentará, ya que los rescatistas todavía remueven escombros.

Aunque la electricidad ha regresado a gran parte de Gran Bahama, Smith dijo que la infraestructura eléctrica en Marsh Harbour, la ciudad más grande de Ábaco, quedó destruida.

En Freeport, la ciudad más grande de Gran Bahama, Clifton Williams, conductor de una compañía de renta de vehículos, dijo que conducía a casa el lunes cuando vio un farol de la calle encendido por primera vez desde el huracán.

"Me puso contento ver eso. No pensé verlo tan rápido", dijo. "Lo primero que hago es encender el ventilador y me refresco", agregó, diciendo que durmió bien por primera vez en más de una semana gracias al ventilador.