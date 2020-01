Dos muertos al estrellarse una avioneta en una casa de localidad salvadoreña

Dos militares murieron este martes al estrellarse una avioneta en una vivienda ubicada en una localidad cercana a la capital de El Salvador, según lo informó el Cuerpo de Bomberos del país centroamericano.



La fuente indicó que la avioneta en la que se transportaban las dos víctimas cayó sobre una casa ubicada en una zona residencial de la localidad de Ilopango, a unos 14,4 kilómetros al este de San Salvador.



"Lamentablemente informamos que los dos ocupantes de la avioneta han perdido la vida", publicó en sus redes sociales el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.



Añadió que "la vivienda donde cayó la avioneta se encontraba sola" y que "no se generó ningún incendio".



El Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) confirmó en un comunicado que la aeronave pertenece a la Fuerza Aérea e identificó a las víctimas como los capitanes Roberto Castro y Nelson Saldaña, quienes "fallecieron debido al impacto".



Indicó que "la Fuerza Aérea Salvadoreña iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del accidente".



"La institución castrense lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros y amigos, y a su vez expresa su más sincero pésame a sus respectivas familias", concluyó el MDN.



Diversos vídeos difundidos en las redes sociales, y retomados por medios locales, muestran que la avioneta derribó un muro de acceso de la vivienda de la residencial Bosques de la Paz.



En las grabaciones se observa a vecinos tratando de auxiliar a las víctimas.



El país registró un accidente similar en diciembre de 2019, cuando una avioneta civil se estrelló en una zona del volcán de San Salvador y dejó a dos de sus tripulantes muertos.



La avioneta pertenecía a una escuela privada de aviación y cayó en los alrededores de Ilopango (centro), a unos nueve kilómetros al este de San Salvador, tras despegar de un aeropuerto militar que también sirve para vuelos locales y que funciona en ese sector.



Uno de los últimos accidentes más graves de este tipo se dio en noviembre de 2017 al caer un helicóptero de la Fuerza Armada y dejar a cuatro militares muertos.



Según el Ministerio de la Defensa Nacional, el helicóptero colisionó con una antena ubicada en el Hospital Militar Regional; no obstante, se desconocen las causas por las que la aeronave no logró tomar altura, lo que provocó el choque con el elemento transmisor.

