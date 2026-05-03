Dos muertos en ataque ruso a minibús en Jersón
Kiev, Ucrania.- Dos personas murieron cuando un dron ruso impactó un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales el sábado. Se trató del bombardeo más reciente del Kremlin contra zonas civiles, un sello distintivo de su invasión.
Siete personas resultaron heridas en el ataque, explicó el jefe regional Oleksandr Prokudin. Horas después, Rusia impactó otro minibús en Jersón e hirió al conductor, agregó.
Por su parte, a lo largo de la frontera norte con Bielorrusia, Ucrania registró una actividad "bastante inusual", dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una publicación en Telegram el sábado. Sin dar más detalles, señaló que se observará la actividad del lado bielorruso de la frontera y que Ucrania actuará si la situación escala.
En la costa ucraniana del mar Negro, un operativo ruso causó daños en la infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa, pero no se reportaron víctimas.
En Rusia, funcionarios de la provincia de Krasnodar señalaron que el sábado se extinguió un incendio desatado en la víspera tras un ataque ucraniano contra una terminal petrolera en Tuapse, en el mar Negro.
