logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Dos muertos en ataque ruso a minibús en Jersón

Por AP

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Dos muertos en ataque ruso a minibús en Jersón

Kiev, Ucrania.- Dos personas murieron cuando un dron ruso impactó un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales el sábado. Se trató del bombardeo más reciente del Kremlin contra zonas civiles, un sello distintivo de su invasión.

Siete personas resultaron heridas en el ataque, explicó el jefe regional Oleksandr Prokudin. Horas después, Rusia impactó otro minibús en Jersón e hirió al conductor, agregó.

Por su parte, a lo largo de la frontera norte con Bielorrusia, Ucrania registró una actividad "bastante inusual", dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una publicación en Telegram el sábado. Sin dar más detalles, señaló que se observará la actividad del lado bielorruso de la frontera y que Ucrania actuará si la situación escala.

En la costa ucraniana del mar Negro, un operativo ruso causó daños en la infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa, pero no se reportaron víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En Rusia, funcionarios de la provincia de Krasnodar señalaron que el sábado se extinguió un incendio desatado en la víspera tras un ataque ucraniano contra una terminal petrolera en Tuapse, en el mar Negro.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Taiwán reafirma amistad con Esuatini tras viaje de Lai Ching-te
    Taiwán reafirma amistad con Esuatini tras viaje de Lai Ching-te

    Taiwán reafirma amistad con Esuatini tras viaje de Lai Ching-te

    SLP

    AP

    El presidente taiwanés visitó Esuatini tras revocación de permisos de vuelo por presión china.

    Dron ruso impacta minibús en Jersón: dos muertos y siete heridos
    Dron ruso impacta minibús en Jersón: dos muertos y siete heridos

    Dron ruso impacta minibús en Jersón: dos muertos y siete heridos

    SLP

    AP

    Ucrania alerta sobre actividad inusual en frontera con Bielorrusia y mantiene vigilancia ante posibles escaladas.

    Ataques israelíes en sur de Líbano dejan al menos siete muertos
    Ataques israelíes en sur de Líbano dejan al menos siete muertos

    Ataques israelíes en sur de Líbano dejan al menos siete muertos

    SLP

    AP

    Desde el 17 de abril, Israel y Hezbollah mantienen enfrentamientos pese al alto el fuego temporal.

    Ministro alemán Pistorius comenta reducción de tropas estadounidenses
    Ministro alemán Pistorius comenta reducción de tropas estadounidenses

    Ministro alemán Pistorius comenta reducción de tropas estadounidenses

    SLP

    AP

    Legisladores republicanos y demócratas en EE.UU. cuestionan la decisión y sus posibles efectos en la seguridad europea.