Dron alcanza central nuclear de EAU

Dubái, EAU.- Un ataque con dron alcanzó la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, provocando un incendio en su perímetro, en lo que las autoridades calificaron de "ataque terrorista no provocado". Nadie fue culpable, pero puso de aliviar el riesgo de la reanudación de la guerra mientras Estados Unidos e Irán avisaban su disposición a reanudar los combates.

No hubo informes de heridos ni de fugas radiológicas. Los EAU, que han albergado defensas aéreas y personales de Israel, acusaron recientemente a Irán de lanzar ataques con drones y misiles. Las tensiones han aumentado por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital de energía controlada por Irán.

"Para Irán, el reloj está corriendo, y más les vale ponerse en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", publicó el presidente estadounidense Donald Trump poco después de una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El alto fuego con Irán sigue siendo inestable, y han fracasado con los esfuerzos diplomáticos destinados a una paz más duradera. Entretanto los combates se han intensificado entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, pese a un alto el fuego nominal allí.

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