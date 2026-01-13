Dron israelí mata a 3 palestinos en Gaza

Un ataque de dron israelí el lunes mató a tres palestinos que habían cruzado la línea de alto al fuego cerca del corredor de Morag en el centro de Gaza, informaron funcionarios del hospital.

El ejército de Israel no respondió a las preguntas sobre el ataque, que se produjo mientras Gaza espera un anuncio esperado esta semana de una "Junta de Paz" para supervisar su gobernanza.

Hamás ha anunciado que disolverá su gobierno una vez que el nuevo comité asuma el control del territorio, como lo exige el plan de paz mediado por Estados Unidos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 440 personas han muerto desde que Israel y Hamás acordaron en octubre pasado suspender su guerra de dos años. Desde entonces, cada lado ha acusado al otro de violar la tregua, que permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí en Gaza.

El ejército de Israel controla una zona de amortiguamiento que cubre más de la mitad de Gaza, mientras que el gobierno dirigido por Hamás retiene la autoridad sobre el resto.

Durante la guerra, Israel ha apoyado a grupos anti-Hamás, incluido un grupo armado en el sur de Gaza que el lunes se atribuyó el asesinato de un policía de Hamás en Jan Yunis.