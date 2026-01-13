logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Dron israelí mata a 3 palestinos en Gaza

Por AP

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Dron israelí mata a 3 palestinos en Gaza

Un ataque de dron israelí el lunes mató a tres palestinos que habían cruzado la línea de alto al fuego cerca del corredor de Morag en el centro de Gaza, informaron funcionarios del hospital.

El ejército de Israel no respondió a las preguntas sobre el ataque, que se produjo mientras Gaza espera un anuncio esperado esta semana de una "Junta de Paz" para supervisar su gobernanza.

Hamás ha anunciado que disolverá su gobierno una vez que el nuevo comité asuma el control del territorio, como lo exige el plan de paz mediado por Estados Unidos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 440 personas han muerto desde que Israel y Hamás acordaron en octubre pasado suspender su guerra de dos años. Desde entonces, cada lado ha acusado al otro de violar la tregua, que permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí en Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El ejército de Israel controla una zona de amortiguamiento que cubre más de la mitad de Gaza, mientras que el gobierno dirigido por Hamás retiene la autoridad sobre el resto.

Durante la guerra, Israel ha apoyado a grupos anti-Hamás, incluido un grupo armado en el sur de Gaza que el lunes se atribuyó el asesinato de un policía de Hamás en Jan Yunis.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura
    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    SLP

    AP

    El senador Mark Kelly demanda al Pentágono por censura relacionada con video sobre órdenes ilegales en las fuerzas armadas.

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión
    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    SLP

    AP

    Trump considera acciones militares ante represión en Irán

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México
    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    SLP

    El Universal

    La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se pronuncia ante la tensión generada por las amenazas de EU.

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz
    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    SLP

    AP

    La ONU-DH expresa su consternación por el asesinato de un periodista en Veracruz y pide acciones concretas.