Duelo marca el Ramadán

Jerusalén, Israel.- Por segundo año consecutivo, la tristeza por la guerra en la Franja de Gaza ha impregnado las oraciones de los musulmanes que, desde este sábado, cumplen desde el alba al atardecer con el ayuno propio del mes del Ramadán.

El duelo por la guerra está presente entre muchos de los que acuden a orar en la Explanada de las Mezquitas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, un lugar de peregrinaje con motivo del mes sagrado del Islam, en el que los musulmanes ayunan con el fin de acercarse a Alá.

“Muy triste. Me siento muy triste por la situación en este momento. No puedo decir demasiado sobre mi posición, como sabes, pero sí que no es justo”, dijo a EFE Khalid, de visita desde el Reino Unido para participar en el Ramadán.

En Jerusalén Este son pocos quienes se animan a expresar su opinión, pues temen ser detenidos por la policía israelí si expresan su rechazo a la guerra.

Luces alegóricas al Ramadán, especias, lámparas, alimentos típicos para romper el ayuno por la noche y decoraciones con la luna creciente -símbolo del inicio de cada mes en el calendario lunar islámico- se observan en cada pasillo de la Ciudad Vieja, pero ya no tienen tanta salida.

“Este año las ventas están peor que el año anterior. La guerra tiene un precio alto en todos los sentidos, yo lo que más pido es que termine, porque todo está mal, muy mal”, comentó a EFE uno de los comerciantes de la Ciudad Vieja en Jerusalén, que prefirió no dar su nombre.

Durante el Ramadán, solo los musulmanes tienen acceso a la Explanada de las Mezquitas, y la entrada está controlada por policías israelíes que custodian cada puerta, revisan documentos, permisos, pasaportes, bolsos, y hacen preguntas a quienes ingresan para la oración.

El año pasado, en el primer Ramadán tras el inicio de la guerra en Gaza, Israel aplicó restricciones y solo permitió el ingreso a hombres de más de 45 años de edad y a los menores de 12 años.

Sin embargo, esta vez el Gobierno de Israel ha asegurado que no impondrá este tipo de medidas. “No habrá restricciones, salvo por seguridad, porque hay cientos de miles de personas que vendrán a Jerusalén a rezar durante este mes sagrado”, dijo el jueves el portavoz gubernamental israelí para la prensa internacional, David Mencer.