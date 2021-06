Duterte dice que podría buscar la vicepresidencia

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, dijo que podría postularse para vicepresidente el año próximo cuando termine su mandato "si hay un espacio para mí", aunque sus rivales consideran la posibilidad como una broma de mal gusto.

"No es una mala idea y si hay un espacio para mí allí, tal vez", dijo el mandatario de 76 años sobre las perspectivas de postularse para vicepresidente. "Pero si no hay espacio para mí y si todo el mundo se apiña con ganas de ser uno, un vicepresidente, déjenlos en este momento, porque he terminado", agregó en comentarios televisados el lunes por la noche.

Se trató de la señal más fuerte hasta ahora de que Duterte sopesa las exhortaciones de los aliados del partido gobernante PDP-Laban para postularse a la vicepresidencia.

El presidente también arremetió públicamente por primera vez contra el astro del boxeo Manny Pacquiao —quien es senador y ha sido uno de sus aliados desde hace mucho tiempo— por haber dicho que la corrupción ha empeorado durante el gobierno de Duterte.

Según la Constitución de 1987, los presidentes están limitados a un solo mandato de seis años. Al menos dos expresidentes, Joseph Estrada y Gloria Macapagal Arroyo, se han postulado exitosamente para cargos públicos inferiores después de encabezar el Poder Ejecutivo, pero no para vicepresidente.

Según la ley filipina, el vicepresidente se elige por separado del presidente. Quienes tengan el cargo podrían llevar al máximo cargo nacional si el presidente fallece o queda incapacitado por algún motivo.

Los líderes del partido PDP-Laban de Duterte se reunirán del 16 al 17 de julio para concretar su lista de candidatos para las elecciones generales del 9 de mayo de 2022. Los aspirantes tienen hasta el 8 de octubre para presentar sus candidaturas.

Durante una reunión preliminar a fines del mes pasado, los compañeros de partido de Duterte lo exhortaron a postularse para vicepresidente el próximo año y que eligiera a su compañero de fórmula presidencial. Duterte dijo inicialmente que se estaba "resistiendo" a esos llamados, pero tampoco los rechazó categóricamente.

Una nueva coalición de oposición, 1Sambayan, condenó las perspectivas de una candidatura a la vicepresidencia de Duterte. "No sólo se burla de la Constitución, sino que es una broma del peor tipo. Es ridículo", dijo el líder de la coalición Howard Calleja.