"E. Unidos no tomará el control de Groenlandia"
Dinamarca.- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial.
El anuncio de Trump de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, fue designado enviado especial, provocó un nuevo estallido de tensiones sobre el interés de Washington en el vasto territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN. El ministro danés de Exteriores dijo a emisoras danesas que convocará al embajador de Estados Unidos a su ministerio.
"Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. "Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional".
"Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia", añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de la ministra danesa Frederiksen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza
El Universal
La atención médica vital en Gaza corre peligro ante la posibilidad de revocación del registro de ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras.
Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas
El Universal
Decisiones clave sobre la presencia de tropas en eventos internacionales serán discutidas en el Senado
Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center
EFE
La representante demócrata Joyce Beatty presenta una demanda contra el presidente Trump por el cambio de nombre en el Kennedy Center, desatando una controversia legal.