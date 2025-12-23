"E. Unidos no tomará el control de Groenlandia"

Dinamarca.- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial.

El anuncio de Trump de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, fue designado enviado especial, provocó un nuevo estallido de tensiones sobre el interés de Washington en el vasto territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN. El ministro danés de Exteriores dijo a emisoras danesas que convocará al embajador de Estados Unidos a su ministerio.

"Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. "Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional".

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia", añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de la ministra danesa Frederiksen.

