Jessica P. Mena

San Luis Potosí y todo el continente serán testigos del fabuloso Eclipse Total de Luna que ocurrirá el jueves 13 a las 10 de la noche para llegar a su máximo esplendor a la una de la mañana donde los más apasionados lunáticos disfrutarán el carmesí de la Luna de sangre.

¿Qué sucede en un eclipse lunar?

El incansable baile del universo hace que cada 6 meses en alguna parte del mundo tengamos eclipses de Sol y de Luna.

Durante el eclipse lunar la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite, este deja de recibir la luz directa del Sol y se conforma con la poca luz que le llega a través del borde de nuestra atmósfera, en tonos rojos y naranjas pues sale de las zonas donde sucede el amanecer y el atardecer.

Comportamientos extraños y la salud

Numerosas películas de terror nos han dejado en el imaginario colectivo historias de hombres que se convierten en bestias asesinas de 4 patas. Por otro lado muchas abuelitas corren a decirle a las embarazadas que se pongan un cordón rojo en la panza, agregan un seguro o hasta unas peligrosas tijeras, como amuleto de protección en contra el malévolo conejo lunar. Por mucho que estas historias motiven nuestra imaginación son solo eso, historias para pasar el tiempo; para demostrarlo fácilmente diremos que en países donde no llegan los cuentos de Quetzalcóatl y el conejo de la luna, las mujeres no se ponen el cordón rojo y los niños no nacen deformes o con labio leporino, simple.

Dónde y cómo verlo

Ver un eclipse total de luna directamente, no te causará daños en la vista; si quieres observarlo mejor, usa unos binoculares o un telescopio, diles a todos tus conocidos que lo disfruten, sobre todo a los más jóvenes a quienes les podrías cambiar la vida y lo recordarán para siempre, también a los más viejitos ya que será una historia más para contar en su repertorio. Podrás observarlo desde el patio de tu casa o en la calle platicando con tus vecinos.

Si eres aventurero y te quieres desvelar un poco conociendo a gente apasionada por la Astronomía date una vuelta por la plaza de armas donde se reunirán algunos aficionados por esta ciencia. Será un evento libre para disfrutar el cielo y contar chismes de los próximos fenómenos en la bóveda celeste.

Si tienes un telescopio llévalo y compártelo con los demás. El eclipse comenzará a las 10 de la noche para llegar a su máximo esplendor a las 12:30 de la madrugada donde veremos la luna roja por una hora más o menos.

¿Como se formó la luna?

Hace unos 4500 millones de años un cuerpo del tamaño de Marte (Thea) en su viaje por el espacio se encontró con la joven Tierra, de ese choque colosal salieron disparadas innumerables rocas al espacio, algunas regresaron, la mayoría se quedó orbitando y aglomerándose para formar La luna. Al haberse formado tan cerca, las mareas eran increíbles pues el mar invadía la tierra a diario con gigantescos tsunamis, se ha ido alejando y ahora escapa a razón de casi 4cm por año. Dentro de millones de años, llegará el día de su última órbita alrededor de la Tierra y tendremos que desearle buena suerte en su solitario viaje por el universo.

Gracias Luna

La marea se produce en grandes concentraciones de agua, por la gravedad que ejerce la Luna ya que es una masa gigante y toda materia del universo tiene gravedad, pero no hay influencia significativa en objetos pequeños así que no, la Luna no es culpable de tus achaques, mejor consulta a un médico. Las llamadas flores lunares emergen de su capullo en noches de luna llena para atraer a polinizadores nocturnos como los murciélagos. Los ciclos de la vida con complejos y maravillosos.

Si te interesa conocer más del universo y los fenómenos que suceden cada mes, busca información de fuentes confiables, te recomendamos unirte a la Sociedad Astronómica de SLP al correo sociedad.astronomicaslp@gmail.com o al (444) 425 8203 es un grupo libre para todas las edades, con curiosidad por la Astronomía.

Existen muchos fenómenos interesantes en el cielo, estos nos ayudan a conocer el cosmos que nos rodea y el lugar que ocupamos en el universo, conócelos.

jessicap.mena@gmail.com