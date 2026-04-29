Economía de Irán es golpeada por la guerra

EL CAIRO.- En el corazón de la célebre industria iraní de fabricación de alfombras, la producción se ha frenado hasta casi detenerse. Las lecherías tienen dificultades para encontrar envases para la leche y la mantequilla. Gigantescas siderúrgicas que antes impulsaban la economía de Irán han quedado en silencio. Cientos de millas han perdido sus empleos y millones más están en riesgo.

Más de cinco semanas de bombardeos de Estados Unidos e Israel dañaron millas de fábricas. Eso se está sintiendo en toda la economía iraní y amenaza con oleadas de despidos, incluso mientras los iraníes se enfrentan a altos precios. La carne de pollo subió 75% el último mes, y la carne de res y la de cordero aumentaron 68%. Muchos productos lácteos se han encarecido en 50%.

La situación podría empeorar debido a que Estados Unidos bloquea los puertos iraníes, asfixiando muchas importaciones y las exportaciones de petróleo que aportan millas de millones de dólares. Las penurias económicas desataron protestas masivas que fueron aplastadas antes de la guerra, y podrían volver a empujar a los iraníes a las calles.

Aun así, Irán tiene su propia arma apuntando a la economía global, con su control del estrecho de Ormuz. Los líderes iraníes afirman que sólo reabrirán esa vía marítima si se levanta el bloqueo y termina la guerra

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Apuestan a que una economía construida para ser autosuficiente bajo décadas de sanciones internacionales puede soportar el dolor por más tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán ha perdido al menos 1 millón de empleos directamente por la guerra, declaró el viceministro de Trabajo, Gholamhossein Mohammadi.