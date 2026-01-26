EEUU invierte en empresa de tierras raras para reducir dependencia de China

Estados Unidos está tomando una participación minoritaria en una empresa minera de tierras raras en Oklahoma, la última inversión gubernamental en el sector mientras busca minimizar su dependencia de las importaciones de un material utilizado en teléfonos inteligentes, robótica, vehículos eléctricos y muchos otros productos de alta tecnología.

China procesa más del 90% de los minerales críticos del mundo y ha utilizado su dominio en el mercado para ganar ventaja en la guerra comercial con Washington.

USA Rare Earth anunció el lunes que el Departamento de Comercio está invirtiendo 1.600 millones de dólares en la empresa para avanzar en el trabajo de una mina en Texas y construir una instalación de fabricación de imanes en Oklahoma.

Las acciones de USA Rare Earth subieron más del 13% antes de que abrieran los mercados en Estados Unidos.

El acuerdo con el programa CHIPS del Departamento de Comercio incluye 277 millones de dólares en financiación federal propuesta y un préstamo senior garantizado de 1.300 millones de dólares. El Departamento de Comercio recibirá 16,1 millones de acciones ordinarias a cambio, así como derechos para comprar 17,6 millones más.

"El proyecto de minerales críticos pesados de USA Rare Earth es esencial para restaurar la independencia de minerales críticos de Estados Unidos", declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado. "Esta inversión asegura que nuestras cadenas de suministro sean resilientes y ya no dependan de naciones extranjeras".

La administración Trump está intensificando los esfuerzos para desarrollar la industria nacional de minerales críticos para romper el control que China tiene sobre la cadena de suministro global.

Empresarios, analistas y legisladores han advertido durante años que la dependencia de Estados Unidos de China para minerales críticos —una lista de 50 minerales que incluye 17 elementos de tierras raras muy buscados— es una vulnerabilidad de seguridad nacional.

Los intentos del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia son parte de ese impulso.

USA Rare Earth, con sede en Stillwater, Oklahoma, es el tercer operador estadounidense en el que la administración Trump ha invertido en los últimos meses.

El Pentágono invirtió 400 millones de dólares en el productor de tierras raras MP Materials. Le otorgó a la empresa estadounidense un préstamo de 150 millones de dólares en agosto.

La administración Trump y los inversores privados anunciaron en noviembre una asociación con las startups de tierras raras Vulcan Elements y ReElement Technologies. El acuerdo de 1,400 millones de dólares busca aumentar el acceso a materiales y tecnología que son cruciales para producir una variedad de bienes de alta tecnología y equipos militares.

El presupuesto aprobado por el gobierno incluye 2,000 millones de dólares para que el Pentágono aumente sus reservas de minerales críticos y 5,000 millones más hasta 2029 para invertir en esas cadenas de suministro.

Entre 2020 y 2024, el Pentágono dijo que había otorgado más de 439 millones de dólares para establecer cadenas de suministro de tierras raras nacionales.

A principios de este mes, un grupo bipartidista de legisladores propuso crear una nueva agencia con 2,500 millones de dólares para impulsar la producción de tierras raras y otros minerales críticos.