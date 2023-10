EEUU logra la liberación de soldado que ingresó a Corea del Norte hace dos meses

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos logró la liberación de un soldado estadounidense que había cruzado a pie la frontera hacia Corea del Norte hace más de dos meses, y en estos momentos viaja de regreso a su país, informaron funcionarios el miércoles. Suecia, un aliado de Washington, y China, uno de sus rivales, colaboraron con el traslado.

Aún persisten dudas sobre por qué Pyongyang —quien tiene una tensa relación con Washington debido al programa nuclear norcoreano, su apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania y otros temas— habría accedido a entregar al soldado y los motivos por los que el elemento castrense huyó en primer lugar.

Horas antes el miércoles, Corea del Norte había anunciado súbitamente que expulsaría al soldado Travis King, aunque había quienes consideraban que Pyongyang prolongaría su detención con la esperanza de obtener concesiones de Washington en una época de mucha tensión entre los dos países.

"Autoridades federales han conseguido el retorno del soldado Travis King desde la República Democrática Popular de Corea", dijo en un comunicado el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan. "Apreciamos la dedicación del equipo multiagencias que trabajó incansablemente por el bienestar del soldado King".

Funcionarios dijeron que no saben con exactitud el motivo por el que Corea del Norte decidió expulsar a King, pero sospechan que Pyongyang llegó a la conclusión de que, como soldado de bajo rango, no tenía un verdadero valor en términos de herramienta de presión o información. Un funcionario, quien no estaba autorizado a hacer comentarios y solicitó el anonimato, señaló que los norcoreanos pudieron haber decidido que retener al soldado de 23 años traía más problemas que simplemente liberarlo.

Funcionarios suecos escoltaron a King a la frontera china, donde fue recibido por el embajador estadounidense en China Nicholas Burns, el embajador sueco en China y por lo menos un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Funcionarios del gobierno estadounidense insistieron en que Washington no hizo concesión alguna para conseguir la liberación del soldado.

"Agradecemos al gobierno de Suecia por su rol diplomático como delegado de Estados Unidos en la RDPC y al gobierno de la República Popular de China por su asistencia para facilitar el traslado del soldado King", añadió Sullivan.

King fue trasladado vía aérea a una base militar estadounidense en Corea del Sur antes de ser enviado de regreso a Estados Unidos.

Es prácticamente un hecho que la expulsión de King no pone fin a sus problemas ni le asegura la clase de festejos que suelen acompañar a la liberación de otros estadounidenses presos en el exterior. Fue declarado ausente sin permiso por el Ejército, lo que puede significarle una pena de prisión militar, confiscación de remuneraciones o una baja deshonrosa.

A corto plazo, funcionarios señalaron que su prioridad sería ayudar a King a reintegrarse a la sociedad estadounidense, incluso asistiéndolo para que lidie con sus problemas mentales y emocionales, según un alto funcionario del gobierno federal que informó a la prensa sobre el traslado.

El soldado se encontraba "de buen ánimo y en buen estado de salud" tras su liberación, según un alto funcionario del gobierno. Será llevado al Centro Médico Militar Brooke en Fort Sam Houston, Texas, y se tiene previsto que llegue durante la noche, indicaron funcionarios.

King, quien había servido en Corea del Sur, cruzó a la carrera hacia Corea del Norte mientras se encontraba en un recorrido turístico en una aldea fronteriza el 18 de julio, convirtiéndose en el primer estadounidense confirmado en ser detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

Antes de cruzar la frontera, King debía dirigirse a la base de Fort Bliss, Texas, tras purgar una pena por agresión en una cárcel surcoreana.

Después de llegar a la instalación militar de Texas, se tiene previsto que King se someta a evaluaciones psicológicas e interrogatorios. También tendrá la oportunidad de reunirse con su familia. La situación legal de King sigue siendo complicada debido a que huyó voluntariamente hacia manos del enemigo, por lo que legalmente estará bajo custodia militar a lo largo del proceso.

Suecia fue el principal interlocutor con Pyongyang en cuanto al traslado, mientras que China ayudó a facilitar su transferencia, informaron funcionarios estadounidenses.

Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden expresaron agradecimiento por la ayuda de China para el traslado, pero subrayaron que Beijing no desempeñó ningún papel de mediación para garantizar la liberación de King. Funcionarios suecos informaron a Estados Unidos este mes que Corea del Norte buscaba expulsar a King. Dicha información aceleró las gestiones para la liberación del soldado, en las que Suecia actuó a nombre de Estados Unidos en el diálogo con Pyongyang, indicó un funcionario.