Mundo

EEUU pintará de negro todo el muro fronterizo con México

Kristi Noem, junto a Donald Trump, implementa la idea de pintar de negro el muro fronterizo como medida de seguridad. Detalles sobre la construcción y estrategia.

Por AP

Agosto 19, 2025 09:15 p.m.
A


WASHINGTON (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó el martes que el muro fronterizo con México será pintado de negro para que sea más caliente y con ello disuadir a la inmigración ilegal, al tiempo que atribuyó la idea al presidente Donald Trump.

Noem visitó el martes una parte del muro en Nuevo México, donde también tomó un rodillo para ayudar con la pintura.

Destacó la altura y la profundidad del muro como dos de las formas para disuadir a las personas que intentan pasar por encima o por debajo de él para llegar a Estados Unidos. Posteriormente, Noem dijo que la agencia iba a probar con pintura negra para hacer que el metal se caliente más.

"Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que en las altas temperaturas que se tienen aquí, cuando algo está pintado de negro se calienta aún más y será todavía más difícil de escalar. Así que vamos a pintar todo el muro fronterizo sur de negro para asegurarnos de que alentamos a las personas a que no entren ilegalmente a nuestro país", declaró Noem.

El director de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, quien asistió al evento con Noem, destacó que la pintura también ayudaría a prevenir la oxidación.

Durante el primer mandato de Trump, la construcción del muro fue un enfoque central de su estricta política de inmigración. En su regreso a la Casa Blanca, su agenda ha girado en torno a las deportaciones a gran escala con arrestos en el interior del país, pero el Departamento Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) recibirá alrededor de 46.000 millones de dólares para completar el muro como parte de un nuevo financiamiento que el Congreso aprobó hace unos meses.

Noem dijo que se han levantado alrededor de 800 metros (media milla) de muro al día.

"El muro fronterizo se verá muy diferente dependiendo de la topografía y la geografía de donde se construya", afirmó.

Subrayó que, además de barreras como la que visitó el martes, el departamento también trabaja en "infraestructura acuática". Un tramo significativo de los cerca de 3.200 kilómetros (2.000 millas) de frontera entre Estados Unidos y México se encuentra a lo largo del río Bravo (Grande), en Texas.

El gobierno Trump está avanzando con la finalización del muro al mismo tiempo que ha disminuido el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera.

