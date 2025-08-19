logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elioth va por última vez a la escuela

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Por Miguel Barragán

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Elioth va por última vez a la escuela

CIUDAD VALLES.- El plantel Lorenzo Velázquez Anaya de la colonia Santa Rosa rindió un homenaje a uno de sus alumnos, fallecido el pasado sábado, después de sufrir problemas de salud graves. 

La reunión de padres de familia y de niños era extraña, en vacaciones y congregados por el fallecimiento de un niño que es la cosa más antinatural del mundo.

Los compañeros de Elioth dispuestos con sus globos y rosas blancos, vestidos del mismo tono aplaudieron a Elioth, quien estaba en un féretro y era conducido al centro de la cancha de la primaria, para que honraran su memoria recordándolo como juguetón, bromista, bueno para el ajedrez y fanático de Julieta Venegas. 

Cada que alguien tomaba la voz en su memoria, el discurso se quebraba y la primera guardia que le hicieron a su ataúd rompió en llanto. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un padecimiento extraño atacó a Elioth y su sangre carecía de las plaquetas suficientes para poder vivir. 

La escuela Lorenzo Velázquez guardó silencio porque el 1 de septiembre, Elioth ya no cruzará el umbral del plantel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández