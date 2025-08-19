Elioth va por última vez a la escuela
Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma
CIUDAD VALLES.- El plantel Lorenzo Velázquez Anaya de la colonia Santa Rosa rindió un homenaje a uno de sus alumnos, fallecido el pasado sábado, después de sufrir problemas de salud graves.
La reunión de padres de familia y de niños era extraña, en vacaciones y congregados por el fallecimiento de un niño que es la cosa más antinatural del mundo.
Los compañeros de Elioth dispuestos con sus globos y rosas blancos, vestidos del mismo tono aplaudieron a Elioth, quien estaba en un féretro y era conducido al centro de la cancha de la primaria, para que honraran su memoria recordándolo como juguetón, bromista, bueno para el ajedrez y fanático de Julieta Venegas.
Cada que alguien tomaba la voz en su memoria, el discurso se quebraba y la primera guardia que le hicieron a su ataúd rompió en llanto.
Un padecimiento extraño atacó a Elioth y su sangre carecía de las plaquetas suficientes para poder vivir.
La escuela Lorenzo Velázquez guardó silencio porque el 1 de septiembre, Elioth ya no cruzará el umbral del plantel.
