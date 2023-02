EE.UU. promoverá un candidato al Banco Mundial que dé prioridad al cambio climático

Washington, 15 feb (EFE).- Estados Unidos presentará un candidato para dirigir el Banco Mundial que ayude a la institución a afrontar los "retos del siglo XXI", entre ellos el cambio climático y la salud pública, tras la marcha de David Malpass.



Así lo señaló este miércoles la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en un comunicado donde recalcó que espera que la junta ejecutiva del BM lidere un "proceso de nominación transparente, rápido y basado en méritos".

"Propondremos un candidato que lleve adelante el trabajo vital que estamos haciendo para hacer evolucionar los bancos multilaterales de desarrollo para afrontar mejor los desafíos del siglo XXI. Eso incluye ampliar nuestra capacidad para combatir el cambio climático y mejorar la salud pública", dijo.

Malpass anunció hoy que dejará el cargo a finales de junio para "perseguir nuevos desafíos".

La secretaria del Tesoro de EE.UU. señaló que, durante su paso por el BM, Malpass lideró el apoyo de la organización a Ucrania ante la invasión rusa, al igual que a los ciudadanos afganos y a los países de bajos ingresos a alcanzar la "reducción de su deuda".

Propuesto por el expresidente republicano estadounidense Donald Trump (2017-2021), Malpass llegó al puesto en abril de 2019 y su paso por el BM ha estado marcado por la polémica derivada de su postura sobre el cambio climático.

En septiembre pasado, durante un panel de discusión, evitó en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban "calentando el planeta rápida y peligrosamente".

"Ni siquiera lo sé, no soy científico", señaló en un encuentro celebrado por The New York Times en la Semana del Clima en Nueva York, una respuesta que llevó a algunos activistas climáticos a solicitar su renuncia.

Malpass reconoció posteriormente que sus palabras fueron desafortunadas y que cuando le preguntaron si era negacionista del cambio climático debería haber dicho claramente que "no".

El economista también generó polémica tras llegar al puesto ya que antes de ello había destacado por sus críticas contra esa institución, alegando, por ejemplo, que los únicos que se benefician de sus créditos son quienes vuelan en primera clase "para dar consejos a los Gobiernos".

Su renuncia abre la oportunidad para que el Gobierno de Joe Biden nombre a un nuevo candidato al frente del organismo.

El BM fue instaurado en 1944, junto con su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de los acuerdos de Bretton Woods. La tradición establece que es Estados Unidos quien nombra al presidente del BM, mientras que Europa escoge al del Fondo.