Ejército de Brasil balea automóvil y mata a padre de familia

RÍO DE JANEIRO (EFE).- El Ejército brasileño determinó este lunes suspender del cargo y enviar a prisión a diez de los militares implicados en la muerte de una persona, tras hechos ocurridos el domingo en los que los soldados dispararon contra un vehículo en el que viajaba una familia.



La víctima fatal fue el conductor del vehículo, un músico de 51 años que se desplazaba con su familia hacia una fiesta infantil, en la zona oeste de Río de Janeiro.



En una primera comunicación, divulgada el domingo tras conocer las declaraciones iniciales de los soldados de los hechos, el Ejército había señalado que el ataque se había producido en respuesta a disparos realizados a los militares.



No obstante, este lunes el Ejército reconoció la presencia de "inconsistencias" en las declaraciones dadas por los soldados implicados en el suceso.



"En virtud de inconsistencias identificadas entre los hechos inicialmente reportados y otras informaciones que llegaron posteriormente al Comando Militar del Este, se determinó la suspensión inmediato de los militares involucrados que fueron enviados a la Comisaría de Policía Judicial Militar para la toma de testimonios individualizados", según el comunicado divulgado por este comando.



En la nota, el Ejército explicó que después de escuchar las declaraciones de los implicados "firmó la orden de prisión" de 10 de los 12 militares involucrados.



En los hechos, ocurridos en la tarde del domingo, resultó herido otro de los pasajeros que viajaba en el vehículo -que se encuentra estable- y un peatón que intentó ayudar en la situación y cuyo estado de salud se desconoce.



De acuerdo con los peritos, los militares dispararon en más de 80 oportunidades contra el vehículo, en el que viajaban la esposa del conductor, su suegro, su hijo de 7 años y otra mujer.



"Todo indica que los militares realmente confundieron el carro con un vehículo de bandidos. Pero en este vehículo estaba una familia. No fue encontrada ninguna arma (dentro del carro). Todo determinó que se trataba de una familia normal, de bien, que acabó siendo víctima de los militares", señaló el comisario de Policía Civil Leonardo Salgado en declaraciones al programa Fantástico en la noche del domingo.



El Ejército dijo que los militares implicados en los hechos pasan a disposición de la Justicia Militar del Estado, ya que la legislación establece que, incluso con víctimas civiles, sólo pueden ser procesados por jueces militares.



La ola de violencia que enfrenta Río de Janeiro desde los Juegos Olímpicos de 2016 ha dejado más de 6,000 muertos cada año, algo que no pudo frenar la intervención de la seguridad pública, medida que se implementó en Río durante 2018.



La intervención, implementada el 16 de febrero de 2018 y que se extendió hasta el 31 de diciembre del año pasado, cedió al Ejército el control de la seguridad pública en Río.



Durante los 10 meses que se implementó la medida en Río, 1,375 personas murieron por acciones policiales, un 33.6 % más con relación al mismo período de 2017, según la ONG Observatorio de la Intervención.