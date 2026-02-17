logo pulso
Ejército de EEUU ataca embarcaciones con drogas: 11 muertos

El gobierno de Trump sostiene que está en conflicto armado con cárteles y busca frenar el flujo de drogas.

Por AP

Febrero 17, 2026 02:54 p.m.
Ejército de EEUU ataca embarcaciones con drogas: 11 muertos

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo ataques el martes contra tres embarcaciones acusadas de traficar drogas en aguas latinoamericanas, que dejaron 11 muertos en uno de los días más letales de la campaña de meses del gobierno de Trump.

La serie de ataques realizada el lunes elevó el número de fallecidos a por lo menos 145 personas desde que el gobierno comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denomina "narcoterroristas" en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los 42 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Señaló que dos embarcaciones con cuatro personas cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras que una tercera, con tres personas, fue alcanzada en el mar Caribe. El ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones estuvieran transportando drogas, pero publicó videos en los que se veía cómo eran destruidas.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a "narcoterroristas".

