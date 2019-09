El 50% de las mujeres no tienen ingresos propios: WeAmericas

Las mujeres representan el 52 por ciento de la población mundial y cerca de la mitad de ellas no tienen un ingreso propio, además que del total de desempleados en América Latina y el Caribe, la mitad son mujeres, manifestó María de los Ángeles Torres Suárez, presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de las Américas WeAmericas.

En el marco de la inauguración de la Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre en el Gran Museo del Mundo Maya, la presidenta de WeAmericas señaló a que urge reducir la brecha económica, social y digital a la que se enfrenta la mujer, pues todo esto es parte del desarrollo humano inclusivo y sostenible.

"Hay numerosas brechas que reflejan las desigualdades existentes en el acceso a las oportunidades, lo que obstaculiza no solo el desarrollo económico y personal, sino la generación de la riqueza que luego es volcada en las familias, las comunidades y cada uno de los países", manifestó la funcionaria.

Torres Suárez detalló que, en materia de participación económica, la falta de un ingreso propio es el principal problema al que se enfrenta este sector y es que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 40 por ciento de las mujeres que trabajan en el medio rural no tienen ingresos propios.

Precisó que pese a que las mujeres graduadas en universidades están igual o mayormente calificadas y capacitadas para el mercado laboral, gran parte de estos puestos son ocupados por hombres. Se dijo también que la escasa representatividad de los lugares de toma de decisiones en el ámbito político, en algunos países se han llevado a cabo acciones afirmativas como la Ley de Cuota, pero esta desigualdad aún persiste y afecta severamente a las féminas. La presidenta de WeAmericas sostuvo que hasta la fecha ningún país ha logrado cerrar estas brechas, por ello recalcó sigue latente el desafío que enfrentan.

Según la Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Courtney Beale anfitriona de la Cumbre de Mujeres Líderes a este evento asistieron mujeres de México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Cuba, Haití, República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos.