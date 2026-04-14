El bloqueo ya inició: Trump

El Cairo, Egipto.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el ejército estadounidense había comenzado un bloqueo de los puertos iraníes como parte de su intento de obligar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó hace más de seis semanas.

Irán respondió con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, de países aliados de Estados Unidos.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto —que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— no lograron alcanzar un acuerdo este fin de semana y no ha habido noticias sobre si se reanudarán.

Trump aseguró que el bloqueo comenzó a las 10 de la mañana EDT (2 de la tarde GMT).

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"No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo porque eso es lo que están haciendo", dijo Trump sobre Irán.

Hablando en la Casa Blanca, el presidente insinuó que Estados Unidos aún está dispuesto a dialogar con Irán.

"Puedo decirles que hemos recibido una llamada del otro lado", declaró Trump. "Nos llamaron esta mañana a las personas correctas, las personas apropiadas, y quieren trabajar un acuerdo". Trump no informó quién llamó ni qué se discutió.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que dicho bloqueo sería "aplicado contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes" en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Irán lanzó sus propias amenazas. "La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", informó la Radiodifusión de la República Islámica de Irán. "Ningún puerto en la región estará a salva", dice un comunicado del ejército iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, se dirigió a Trump en un comunicado: "Si ustedes pelean, nosotros pelearemos".

Ni Irán ni EU indicaron qué ocurrirá después de que el alto el fuego expire el 22 de abril. Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.089 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Trece militares estadounidenses han muerto.

La pregunta, en esencia, es quién puede soportar más dolor: ¿podría un bloqueo hacer insostenible la situación económica de Irán y obligarlo a ceder? ¿O impulsará tanto los precios globales del petróleo y otros que Trump se ve obligado a dar marcha atrás?