El centroderechista Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay

MONTEVIDEO (AP) — El candidato opositor Luis Lacalle Pou alcanzó el jueves una ventaja indescontable sobre el oficialista Daniel Martínez en el segundo escrutinio que realiza la Corte Electoral de Uruguay del balotaje presidencial.



El tribunal aún no lo ha proclamado presidente ya que resta escrutar el 25% de los circuitos electorales, pero varios dirigentes de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio admitieron la derrota de su postulante.

"Saludo y felicito al nuevo presidente de la República", publicó en Twitter Gonzalo Reboledo, dirigente del Frente Amplio.

Martínez aún no ha admitido la derrota.

A esta altura del escrutinio Lacalle Pou obtenía más de 155 mil votos de diferencia sobre Martínez que se reducirán porque resta escrutar Montevideo, donde el candidato oficialista es más fuerte. De todos modos, Martínez no tiene chances matemáticas de ganar la elección.

Se estima que entre el viernes y el sábado la Corte Electoral culmine el conteo definitivo de los votos y Lacalle Pou sea proclamado oficialmente presidente electo.

"No sólo es un cambio de gobierno. Ni siquiera es sólo un cambio de partido de gobierno. Es un cambio de época. Empieza un nuevo tiempo político", dijo a The Associated Press Pablo da Silveira, uno de los colaboradores más cercanos de Lacalle Pou y designado futuro ministro de Educación y Cultura.

Los delegados del Partido Nacional que seguían el conteo de votos en la Corte Electoral estallaron en festejos que se viralizaron en las redes sociales.

El escrutinio primario, finalizado la noche del domingo, había arrojado 28,666 votos de ventaja de Lacalle Pou sobre Martínez, equivalentes al 1,2% del padrón electoral.

Cuando sea oficializada por la Corte Electoral, la victoria de Lacalle Pou terminará con 15 años de hegemonía del Frente Amplio.

Lacalle Pou es un abogado aficionado al surf de 46 años, exsenador e hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Llegó al balotaje como candidato del Partido Nacional pero tras la primera vuelta selló un acuerdo con otras cuatro fuerzas que van desde la derecha a la centroizquierda.

Martínez, el candidato oficialista, es un ingeniero aficionado al ciclismo de 62 años, exalcalde de Montevideo.

En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 27 de octubre, Martínez fue el candidato más votado con 39% de los sufragios mientras que Lacalle Pou obtuvo 28.6%.

Sin embargo, tras la votación Lacalle Pou logró el respaldo del Partido Colorado (con 12% de los votos), de Cabildo Abierto (con 11%) y de los pequeños Partido de la Gente y Partido Independiente (1% cada uno).

Durante los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio la economía creció, el poder adquisitivo de los salarios experimentó una fuerte suba y se sancionaron leyes que garantizaron derechos como el casamiento gay, el aborto y la venta de marihuana en farmacias.

Sin embargo, el tercer gobierno de la coalición de izquierda, encabezado por el presidente saliente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas importantes y finaliza con un índice de aprobación muy inferior a los anteriores. Una reforma educativa fracasó, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 jaqueado por casos de corrupción, la inseguridad creció hasta alcanzar un récord de 414 homicidios en 2018, la economía se estancó, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el desempleó subió al 9% y el déficit fiscal trepó al 4.9%.