Miami, Flo.- Los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II, que supone el regreso de seres humanos a la Luna, llegaron este viernes al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida), y se declararon "entusiasmados" ante el lanzamiento previsto para el próximo miércoles.

"El mundo ha estado esperando mucho tiempo para volver a hacer esto. Estamos realmente entusiasmados", afirmó el comandante de la misión Reid Wiseman, quien destacó que la misión es fruto de años de trabajo y del esfuerzo de un amplio equipo.

La tripulación, que también la integran Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, llegó al complejo.

Los cuatro astronautas, que comparecieron ante los medios con sus trajes espaciales en una de las pistas de aterrizaje del centro, insistieron en que, aunque la misión está en su fase final de preparación, el calendario sigue siendo flexible.

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"El cohete está listo. Nosotros estamos listos. La NASA está lista. Pero no hay garantías", advirtió Reid Wiseman.

Artemis II abrirá una nueva etapa en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en la Luna, sino también en futuras misiones tripuladas a Marte.