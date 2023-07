El Consejo de Europa alerta sobre amenazas vertidas contra un periodista cubano en España París, 29 jul (EFE).- La plataforma sobre la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa se hizo eco este sábado de la denuncia del periodista exiliado de origen cubano Abraham Jiménez Enoa sobre las amenazas recibidas en Barcelona por parte de dos hombres no identificados con acento cubano.

De acuerdo a lo denunciado por Jiménez Enoa, el 25 de julio de 2023, mientras caminaba por Barcelona con su hijo de dos años, dos hombres le gritaron "Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa" y, aunque no pudo ver sus caras, pudo oír cómo se reían mientras se alejaban.

Jiménez es un periodista afrocubano independiente, cofundador de la revista en línea El Estornudo y columnista de medios como The Washington Post y Revista Anfibia.

Abandonó Cuba en septiembre de 2021, señaló la plataforma de protección de la prensa del Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo), tras el acoso de las autoridades en represalia por su trabajo y recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2022 del CPJ (Comité para la protección de los periodistas).

No ha sido la primera vez que el periodista ha sido amenazado por individuos con acento cubano.

En marzo de 2022, durante un panel en Ámsterdam, un hombre cubano habló desde la audiencia e intentó desacreditarlo. "Cuando terminó el panel, me buscó y me ofendió hasta que los organizadores del evento me lo quitaron de encima", relató Jiménez al CPJ.

En octubre de 2020, las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron a Jiménez por su trabajo, episodio tras el cual describió el interrogatorio en The Washington Post bajo el título "Si esta es mi última columna aquí, es porque estoy preso en Cuba".