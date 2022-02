El desolador panorama que enfrentan los científicos ucranianos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Diversos científicos ucranianos expresaron a la revista "Nature" que ya estaban preparándose para una posible invasión rusa, lo que los obligaba a resguardar su trabajo, y tomar algunas medidas necesarias para protegerse, como la recolección de elementos de defensa, así como la salida del país.

Los comentarios dichos por diversos expertos fueron expresados en días previos al bombardeo en Ucrania, suscitado este miércoles 23. Hoy la comunidad científica se encuentra en suspenso ante lo que precederá el conflicto.

"En este momento, estoy sentado en un lugar cálido e Internet está disponible. No sé si ese será el caso mañana", dijo Irina Yegorchenko, matemática del Instituto de Matemáticas de Kiev, al portal inglés.

En enero de 2014 una ola de protestas y disturbios civiles en Ucrania, derrocaron al presidenteVíktor Fiódorovich Yanukóvich (2010-2014) quién tenía tendencia rusa. Los ucranianos optaron por un gobierno proeuropeo.

De acuerdo con el artículo, en ese entonces, las instituciones de investigación de Crimea, anteriormente dirigidas por la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, que se encuentra en la península del este de Europa, misma que fue tomada por los rusos este año; fueron transferidas a otras partes del país como Lugansk y Donetsk, lo que causó la pérdida de hogares y laboratorios de una gran cantidad de investigadores.

Por otra parte, el personal académico de la Universidad de Vasyl' Stus Donetsk, que ahora se encuentra en Vinnytsia, una ciudad ucraniana, fueron obligados a desplazarse, "...perdieron sus propiedades, medios de subsistencia y lazos familiares, explicó Roman Fedorovich Hryniuk", el rector de la institución.

A raíz de lo sucedido en 2014, los expertos temen que los problemas actuales, sean un impedimento para seguir con diversos proyectos científicos, ya que anteriormente tuvieron que cortar los lazos con el país soviético y buscar apoyo con colegas de Europa, Estados Unidos y China.

"Fue doloroso perder las relaciones establecidas y construir otras nuevas, pero nos dio un nuevo punto de vista", comentó Illya Khadzhynov, vicerrector de trabajo científico de la universidad de Donetsk.

Con el despliegue militar de los rusos en noviembre de 2021, los científicos ucranianos presintieron que la guerra estaba cerca.

Preparación "científica" previa a la guerra

"Hay una amenaza muy cierta de guerra. Siento que podría morir mañana o en dos días, pero no puedo hacer nada al respecto", dijo la matemática Irina Yegorchenko a "Nature".

La revista señaló que en días recientes, la científica tenía cargados dispositivos electrónicos como teléfonos y bancos de energías, además de mantenerse en contacto con su familia, pese a que le parecía inútil tomar dichas medidas, "todos los científicos hacen eso", comentó.

"En general, esta tensión rusa tiene como objetivo crear caos en Ucrania y dañar la situación económica. Sabemos que tendremos menos fondos para la investigación, menos oportunidades para viajar y cero posibilidades de conferencias internas en Ucrania", agregó

En otras instituciones, como la Universidad Nacional Agriaria de Sumy, que se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con Rusia, se capacitó al personal para responder adecuadamente ante un caso de peligro, como el traslado eficiente de equipos especializados, así como biológicos, que puedan ser portados fuera de la zona.

"En conversaciones privadas, los científicos dicen que han recogido 'maletas alarmantes' con documentos y objetos esenciales. Las bolsas contienen ropa, medicinas, herramientas, artículos de defensa personal y comida", dijo Yurii Danko, economista de la institución

Danko confesó que no pensaba que Rusia fuera a invadir Ucrania: "Si lo hiciera, muchos científicos se verían obligados a mudarse de sus hogares a áreas controladas por Ucrania para seguir trabajando, o podrían tener que irse al extranjero. En caso de ocupación, los científicos no trabajarán para el enemigo".

"Puede sonar extraño, pero la guerra comenzó hace ocho años; no ha comenzado ahora", puntualizó el Oleksandr Berezko.

El conflicto entre Rusia y Ucrania

Debido a las recientes tensiones políticas entre Rusia y Ucrania, la comunidad científica de Europa Oriental, ya se estaba preparando para una posible invasión rusa, ante esto diversos especialistas han expresado lo que pasaría con los avances científicos de su país y con su propia seguridad.

La situación política entre ambos países presentó dificultades ocho años atrás cuando Ucrania decidió corto los lazos con Rusia por la posesión de Crimea, península ubicada en la costa del mar negro. Esto representó no sólo el inicio de la separación fronteriza de ambos países, que data desde 1991, pues con ello la comunidad científica y las labores de investigación tuvieron que realizar diversos cambios para adaptarse a las condiciones sociales y seguir produciendo materiales científicos.

En noviembre de 2021, la capital de Ucrania (Kiev) inculpo a Rusia de mover más de 100 mil tropas, tanques, entre otras armas a lo largo de la frontera común, según señaló la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que despertó una serie de sucesos, posteriores, que tensaron en mayor medida el ambiente entre los dos gobiernos.

El pasado 16 de febrero, el portavoz del Ministerio de defensa ruso anunció el retiro de las tropas que estaban cerca de la división ucraniana. Pese a que el presidente de la Unión Soviética, Vladímir Vladímirovich Putin, expresó en conferencia de prensa que no tenía intenciones de iniciar una guerra contra Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden indicó que una catástrofe podía desatarse pronto.