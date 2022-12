El escenario de Alianza del Pacífico tras salida de Pedro Castillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La situación Pedro Castillo causó movimientos en la agenda internacional que derivaron en la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.

¿Qué es la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico fue constituida formalmente hace 10 años, está conformada por naciones Chile, Colombia, México y Perú y es una iniciativa de desarrollo que tiene como finalidad articular políticas de cooperación e integración económica entre las cuatro sus miembros.

¿Por qué se canceló la Alianza del Pacífico? La reunión estaba planeada para llevarse a cabo en México, donde le sería entregada la presidencia pro tempore a Pedro Castillo. No obstante, el 17 de noviembre le fue negado el permiso necesario al mandatario peruano para viajar a México.

Se trataba de la tercera vez que el Legislativo niega salir a Castillo de Perú, puesto que tampoco le autorizó el permiso cuando el mandatario pidió ir a la toma de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni cuando solicitó viajar a Bruselas y a El Vaticano para reunirse con el papa Francisco.

Por lo anterior, la reunión fue reprogramada para el 14 de diciembre; los presidentes López Obrador (México), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia) pactaron viajar a Perú para llevar a cabo lo planeado y entregar el cargo a Pedro Castillo.

¿Quién es Pedro Castillo? Hasta este miércoles, Pedro Castillo era el presidente de Perú, pero el Congreso de aquella nación lo destituyó de su cargo por "permanente incapacidad moral" debido a que tomó la decisión de disolver temporalmente el Congreso de aquel país e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, al tiempo que convocó a elecciones anticipadas.

En una sesión especial, Dina Boluarte, vicepresidenta de Perú, juró en breve como nueva presidenta de la República tras la decisión del Congreso de vacar a Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dio el anuncio el miércoles el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el 14 de diciembre en la capital peruana, luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso, tras haber dictado su disolución.

¿Qué pasará con la Alianza del Pacífico tras la destitución de Pedro Castillo? Este jueves por la mañana, durante su conferencia de prensa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció tras los hechos acontecidos en torno al exmandatario peruano.

"No hay condiciones", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que confirmó la decisión de no acudir a Lima, Perú la próxima semana para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debido a la situación que vive ese país.

Tras el anuncio de cancelación, López Obrador señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se acercará a los presidentes que integran el organismo, para determinar qué hacer con la presidencia de la organización.

"No, no se puede, no hay condiciones, y lo lamentamos mucho porque ahora Relaciones va a tener que decidir, consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile (Gabriel Boric), de Colombia (Gustavo Petro), para ver qué se hace, si mantenemos la Presidencia o se entrega a otro", declaró.

Nueva presidenta espera a López Obrador "con los brazos abiertos". La nueva mandataria de Perú, Dina Boluarte, aseguró este jueves que espera "con los brazos abiertos" a su homólogo mexicano para recibir la Presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre prevista para el próximo miércoles en Lima fue aplazada por la situación política del país andino.

"Esperamos que, en todo caso, el presidente López Obrador, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos", declaró a la prensa Boluarte.

La presidenta peruana, quien asumió el cargo el miércoles tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, agregó que, como alternativa a la cumbre en Lima, se hará "vía Zoom la entrega de la presidencia pro témpore para el Perú".