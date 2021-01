El exlíder italiano Berlusconi es dado de alta del hospital

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi fue dado de alta el viernes de un hospital en la ciudad-estado de Mónaco, en la Riviera francesa, donde se sometió a pruebas médicas por problemas cardíacos, informó su oficina de prensa.

El tres veces primer ministro de 84 años dijo en un mensaje a sus simpatizantes que goza de buena salud y que ingresó al hospital para realizarse por precaución unas pruebas que eran "un poco más que rutinarias", a pedido de su médico personal.

"No me preocupa mi condición", escribió Berlusconi. "Me preocupan las muchas víctimas italianas de COVID y otras enfermedades, y los muchos otros italianos que están sufriendo las consecuencias de una crisis muy grave", agregó.

Berlusconi estuvo hospitalizado por COVID-19 durante aproximadamente 10 días en septiembre y se sometió a una cirugía cardíaca para reemplazar una válvula aórtica en 2016. Ha tenido un marcapasos durante años y ha superado el cáncer de próstata y otras dolencias.

Berlusconi describió su pelea contra el COVID-19 como "insidiosa" y la calificó como el desafío más peligroso que jamás haya enfrentado.

El magnate de los medios de comunicación ya no ocupa un cargo público, pero sigue siendo el líder de su partido Forza Italia y es una voz importante en la política nacional.