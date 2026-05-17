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El Gerald R. Ford regresa a EU

Por EFE

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
El Gerald R. Ford regresa a EU

Washington.- El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en Irán y en la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5.000 militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses.

El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

La travesía del Gerald R. Ford comenzó el pasado 24 de junio como un despliegue en tiempos de paz con escalas en el Mediterráneo y el Mar del Norte, pero este plan se vio alterado el pasado mes de octubre cuando estaba en el puerto de Split, en Croacia.

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Entonces Pete Hegseth ordenó que se dirigiera al Caribe, en plenos rumores de algún tipo de intervención militar en Venezuela, que terminaría produciéndose el 3 de enero de este año y que culminó con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

Más tarde, y tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, el Gerald R. Ford fue enviado a Oriente Medio como parte del despliegue militar estadounidense. Durante estos once meses, el portaaviones sufrió algunos contratiempos, como un incendio importante a bordo y fallos recurrentes en el sistema de tuberías, que pusieron en cuestión la duración de la misión.

Incluso se ha llegado a plantear cómo ha podido afectar a la tripulación que no estaba mentalmente preparada para una travesía tan prolongada. 

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