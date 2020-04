El gobernador de Río de Janeiro da positivo para el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (EFE).- El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, uno de los mandatarios regionales que más fuertemente ha luchado contra el coronavirus en Brasil, fue diagnosticado con el COVID-19, noticia que fue confirmada este martes por el mismo gobernante.



"Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se hiciera la prueba de COVID-19 y hoy llegó el resultado positivo", aseguró el Gobernador del estado más emblemático de Brasil a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Witzel afirmó que actualmente se siente bien, pero tuvo fiebre, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato.

El gobernador dijo que continúa trabajando en el Palacio de Laranjeiras, su residencia oficial, pero aseguró que sigue las recomendaciones establecidas por los médicos.

Río de Janeiro fue una de las primeras regiones del país en reaccionar de forma drástica contra el nuevo coronavirus, suspendiendo clases, cerrando comercios e implementando el confinamiento social, medidas fuertemente criticadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que considera que el país no puede paralizarse por lo que él considera una "gripita".

El mismo viernes que dijo sentirse mal, Witzel dijo a EFE en una entrevista que por esa actitud de menosprecio a la vida, el líder ultraderechista puede ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a juicio político destituyente en Brasil.

El gobernador reiteró el llamado que ha repetido a diario desde mediados de marzo y pidió a los cariocas quedarse en sus hogares para evitar su propagación.

"Pido una vez más para que permanezcan en casa. Esta enfermedad, como todos pueden percibir, no escoge a nadie y su contagio es rápido", subrayó.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, Brasil ya suma 1,532 muertes por la COVID-19 y sobrepasa los 25,200 casos confirmados.