El Kremlin considera "ridícula" la petición de cambiar nombre de Rusia por "Moscovia"

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El Kremlin consideró hoy "ridícula" la propuesta de Ucrania de cambiar el nombre de Rusia por Moscovia, el principado medieval precursor del moderno Estado ruso.



"Si no me equivoco, ya ha habido muchas bromas al respecto. No creo que haya que hacer más. Pero insisto aquí sólo se puede reaccionar con una sonrisa", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov tachó de "ridícula curiosidad" la propuesta al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que encargó al Gobierno estudiar una petición electrónica para modificar el nombre del país vecino.

"La Federación Rusa, llame como se llame, seguirá siendo una gran potencia, un gran país, y seguirá siendo Rusia", señaló.

El autor de la iniciativa ciudadana, que recabó las 25,000 firmas necesarias, sostiene que "el nombre histórico de Rusia es Moscovia".

"Este nombre se utilizaba en las lenguas europeas y en algunas asiáticas. En muchos mapas históricos de los siglos XVI a XIX, que se hicieron en Europa antes y después del cambio de nombre de reino de Moscú por el de Imperio de Toda Rusia, también figura este nombre", indica la petición.

El autor señala, además, que "Rusia existe sólo desde hace 301 años, desde el 22 de octubre de 1721, cuando el zar Pedro I de Moscú proclamó 'Imperio Ruso' el reino moscovita".

Zelenski indicó que "la cuestión planteada en la petición requiere un examen exhaustivo, tanto en el plano del contexto histórico y cultural como teniendo en cuenta las posibles consecuencias jurídicas internacionales".

Desde principios del siglo XIV hasta finales del siglo XV el jefe del Principado de Moscovia se convirtió en el portador legítimo del título de Gran Príncipe, futuro zar de Rusia.

Iván III, abuelo del primer zar, Iván IV -conocido como El Terrible-, es considerado el primer dirigente del Estado Ruso, que se prolongó aproximadamente desde 1478 hasta 1721, cuando Pedro el Grande creó el Imperio Ruso.

La Federación Rusa nació tras la desintegración en 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surgió en 1917 tras la abdicación del último zar, Nicolás II.