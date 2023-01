El Kremlin dice que Zelenski "hace tiempo" ha dejado de ser un interlocutor

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dejado de ser un interlocutor para Rusia "hace tiempo", afirmó hoy el Kremlin.



"Hace tiempo ha dejado de ser un posible interlocutor para (el presidente ruso, Vladimir) Putin", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El secretario de prensa del Kremlin reaccionó así a unas declaraciones de Zelenski en las que indicó que "no está interesado" en reunirse con Putin.

En una entrevista a la cadena Sky News, el líder ucraniano afirmó que el jefe del Kremlin vive en "una burbuja informativa" y no sabe qué es lo que pasa realmente en el campo de batalla.

Peskov reprochó por su parte a Zelenski haber llegado a la presidencia ucraniana con promesas que no se cumplieron.

"No solucionó el problema del Donbás. No cumplió los Acuerdos de Minsk, que, como resultó no tenía intención de cumplir, y se preparó para la guerra", aseguró.