El Louvre tiene un nuevo presidente

París, Fra.- El presidente del palacio de Versalles, Christophe Leribault, fue nombrado este miércoles como nuevo presidente del Louvre en sustitución de Laurence des Cars, quien dimitió ayer tras la crisis que ha vivido la institución desde el robo de joyas del pasado octubre.

Leribault, conservador e historiador del arte de 62 años, estaba al frente de Versalles desde marzo de 2024 y deberá hacer frente a desafíos "importantes", explicó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Bregeon mencionó como principales misiones del nuevo presidente del museo mejorar la seguridad y modernizarlo, además de dar continuidad al megaproyecto de reforma ´Louvre – Nouvelle Renaissance´ (Louvre - Nuevo Renacimiento), anunciado a comienzos de 2025 después de que la propia Des Cars alertara de la "obsolescencia inquietante" de las instalaciones.

La nominación de Leribault se produjo en paralelo a la designación de Annick Lemoine, hasta ahora directora del Petit Palais de París, para ponerse al frente de los museos de Orsay y de l´Orangerie, que están agrupados dentro de la misma institución pública.

El Gobierno francés busca así abrir un nuevo capítulo en el museo más visitado del mundo, con casi 9 millones de visitantes anuales, tras la crisis de imagen que ocasionó el robo de joyas del 19 de octubre de 2025.