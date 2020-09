El mundo llegó al millón de decesos

Ciudad de México.- Las muertes por el nuevo coronavirus llegaron a más de un millón este domingo, de acuerdo con las últimas cifras oficiales recabadas por la agencia AFP y el diario Washington Post.

Nueve meses después de haberse detectado el primer caso en China (diciembre de 2019), se registraron oficialmente 1.000.009 decesos en el mundo, de un total de 33.018.877 casos detectados, mientras que 22.640.048 personas sanaron, según los datos oficiales reportados por los ministerios de salud de los países.

Las regiones más afectadas en el número de muertes son América Latina y el Caribe (341 mil 032 decesos), Europa (229 mil 945) y EU y Canadá (214.031 y 7.258.663, respectivamente).

El dinero y el poder no han protegido a los países ricos del poder del virus. Estados Unidos ha sido el país más afectado del mundo, con más de 7 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 200 mil muertes, lo que refleja "la falta de éxito que hemos tenido en la contención de este brote", dijo el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, a una audiencia de la Escuela de Medicina de Harvard este mes.

Más del 40 por ciento de los adultos de Estados Unidos corren el riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el virus debido a la hipertensión arterial y otras afecciones. No sólo los ancianos de los asilos están muriendo, enfatizó Fauci.

El doctor Jesse Goodman, ex director científico de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, estuvo de acuerdo.

"Nadie debería equivocarse sobre esto" y pensar que no está en riesgo sólo porque no conoce personalmente a nadie que haya muerto o porque no haya sido testigo de primera mano de lo que el virus puede hacer, advirtió el científico.

El viernes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por covid-19 podrían duplicarse y alcanzar los dos millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus.