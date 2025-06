El "No Kings Day" invade ciudades de EU

Fotos de AP.- La tensión en Estados Unidos ante las redadas masivas de la actual administración ha provocado la reacción de las diversas comunidades de latinos en aquel país, respaldadas por la solidaridad de quienes ven la actuación del Presidente Donald Trump como un paso decisivo hacia el autoritarismo.

Este sábado, a lo largo de docenas de ciudades, y sobre todo en Los Ángeles, el epicentro de las protestas, se lleva a cabo una marcha bajo el lema "Sin Reyes" (#NoKingsDay) de forma paralela al desfile militar, inédito en la era moderna de Estados Unidos, en el mismo día del festejo de cumpleaños de Trump.

En medio de la situación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría recibido órdenes de "suspender en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hotelera y de restaurantes, según un correo electrónico interno y tres funcionarios estadounidenses", según el New York Times.

Medios locales de Minnesota reportan que las manifestaciones en el Capitolio estatal de St. Paul se están llevando a cabo con cientos de participantes a pesar de que el Gobernador Tim Walz instó al público a no asistir después de que la congresista de la entidad, Melissa Hortman, y su esposo murieran tras ser atacados a tiros; y el Senador John Hoffman y su esposa resultaran heridos presuntamente por el mismo tirador. El sospechoso sigue prófugo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Walz tenía previsto hablar en la marcha, pero ya no lo hará, reporta la cadena Fox 9 de Minneapolis. El Fiscal General, Keith Ellison, aún tiene previsto hablar en el evento del Capitolio de Minnesota, añadió.

El Times reportó que "una gran multitud se reunió frente al Capitolio en St. Paul para la protesta previamente planeada contra la administración Trump, que los organizadores cancelaron. Muchos portaban banderas estadounidenses y algunos carteles con la leyenda ´No a los reyes´".

Por su parte, en San Diego, una de las ciudades con más actividad trasfronteriza entre EU y México, también se reportaron miles de participantes en la manifestación convocada. Algunos de los participantes han pedido a los migrantes que no marchen, para evitar su captura, y que permitan que los ciudadanos estadounidenses, incluidos hijos de personas que llegaron al país buscando un futuro mejor, hagan lo propio en su nombre.

Incluso, ciudades en estados del sur profundo, como Tennessee y Alabama reportaron cientos de participantes. Los organizadores afirman que esto "se sale de los sueños más locos" que tuvieron al realizar esta demostraciones contra el autoritarismo.

Reportó el Times que en Houston que la marcha "se ha convertido en algo parecido a una fiesta vecinal" con "gente bailando música tradicional mexicana mientras otros disfrutan de un chapuzón en una fuente. (...) Hay risas, solidaridad y comunidad. La policía sigue observando desde la barrera", completa.

Este 14 de junio, Día de la Bandera, el Presidente Trump "quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominio para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes", asegura la organización del día "contra el Rey".

"´Sin Reyes´ es un día nacional de desafío. Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia", dice la organización.

"No nos reunimos para alimentar su ego. Estamos construyendo un movimiento que lo deja atrás. La bandera no le pertenece al Presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo cómo sucede la historia. La estamos creando. El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes".