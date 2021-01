El papa pide fraternidad entre culturas y religiones

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).- El papa Francisco ha hecho un llamamiento a la fraternidad entre las personas de distintas religiones, culturas, tradiciones y creencias para que se vuelva a lo esencial, el amor al prójimo, en su primer video de este nuevo año 2021.



"No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, especialmente, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir puentes entre los pueblos y las culturas", afirma Francisco en el "video del papa" de enero de este año, difundido hoy.

El pontífice ha elegido para abrir este 2021 un mensaje dedicado a la fraternidad humana. Por eso pide, frente a todos los desafíos de la humanidad, "que nos abramos y unamos, como humanos, como hermanos y hermanas", con "los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias".

El "video del papa" es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración).

Esta idea de fraternidad, de ver en el otro un hermano o una hermana, es la misma que dirigió su última encíclica, Fratelli tutti.

Para el papa argentino, las diferencias entre las personas que profesan distintas religiones o viven según otras tradiciones no deben impedir llegar a una cultura del encuentro, ya que, después de todo, "somos hermanos que oramos".

Francisco urge también no olvidar que, para los cristianos, "la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo" y pide a los creyentes volver a lo esencial de la fe: "la adoración a Dios y el amor al prójimo".

El padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, destacó la importancia de esta intención de oración que inaugura 2021.

"Después de un 2020 marcado por el impacto de la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel socioeconómico, es especialmente importante que esta intención del Santo Padre nos ayude a vernos realmente más como hermanos y hermanas en el camino hacia la paz que se hace cada vez más necesario. Para Francisco, el papel de las religiones en este propósito es fundamental", señaló.