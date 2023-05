El papa pide "gestos de humanidad" y Zelenski dice que el plan de paz "debe ser ucraniano"

Ciudad del Vaticano, 13 may (EFE).- El papa Francisco subrayó hoy al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, la "urgente" necesidad de "gestos humanos" hacia "las víctimas inocentes del conflicto", mientras el mandatario destacó que la guerra es en su país y el plan de paz "debe ser ucraniano" .

El papa y Zelenski se reunieron hoy durante 40 minutos en el Vaticano, un esperado encuentro después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión de paz en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles, aunque sus posturas, cercanas en el terreno humanitario, se mostraron alejadas de la negociación política.

"Para mí fue un honor encontrarme con Su Santidad, pero él conoce mi posición, la guerra está en Ucrania y el plan debe ser ucraniano. Estamos muy interesados en involucrar al Vaticano en nuestra fórmula de paz", dijo Zelenski en un programa de la televisión pública RAI al que acudió tras el encuentro.

"NO NECESITAMOS MEDIADORES"

E insistió: "Con todo el respeto por Su Santidad, no necesitamos mediadores entre Ucrania y el agresor" porque "Rusia bloquearía" cualquier intento, antes de aclarar que no se trata de un veto al Vaticano o a cualquier otro país, sino de que no hay negociación posible con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que no hablaría incluso si fuera necesario: "No, de qué", respondió al ser interrogado.

El líder ucraniano rebajó así las expectativas de que el encuentro de hoy entre ambos, el primero desde el inicio de la guerra, pudiera impulsar unas negociaciones con la mediación vaticana, surgidas tras la misión anunciada por Francisco, aunque una fuente vaticana había señalado a medios rusos que el encuentro "no estaba directamente relacionado" con ella y que Zelenski solicitó la reunión con Francisco "hace solo unos días".

De hecho, el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se encuentra de viaje en Portugal y fue el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, el encargado de reunirse con al presidente de Ucrania en el Vaticano tras el encuentro con el papa.

En un comunicado emitido tras la reunión, el Vaticano explicó que "el papa ha asegurado su oración constante (por Ucrania), testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y continua invocación al Señor por la paz, desde febrero del año pasado", cuando comenzó la invasión rusa que desató el conflicto hace ya más de un año.

Francisco "subrayó en particular la urgente necesidad de 'gestos de humanidad' hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto", en lo que podía interpretarse como una petición para que Ucrania se plantee la posibilidad de intentar una solución negociada, más allá de "la fórmula Zelenski", que establece diez puntos necesarios para poder empezar un diálogo .

Pero Zelenski le pidió a Francisco que condene "los crímenes rusos en Ucrania porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor" e insistió en que la "paz justa" es la única posible. "También hablé de nuestra Fórmula de la Paz como el único algoritmo efectivo para lograr una paz justa. Le propuse unirse a esa implementación", según tuiteó tras la reunión.

MAS DE 200.000 NIÑOS DEPORTADOS A RUSIA

Antes de reunirse con Francisco, el presidente ucraniano se entrevistó con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el presidente de la República, Sergio Mattarella, que le recibieron con honores militares y le mostraron un apoyo sin fisuras tanto en el conflicto, como en sus intentos de ingresar en la Unión Europea (UE) y la OTAN.

"Para nosotros es muy importante ser parte de la UE", explicó Zelenski en una rueda de prensa con Meloni, al tiempo que aseguró que Kiev "espera mucho" de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica porque "combatimos como lo haría un país de la OTAN".

Se mostró esperanzado en que "este año" se pueda avanzar en ambos terrenos, un aspecto en el que Meloni le mostró su apoyo y dijo que Italia trabajaba en ello con la UE y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Zelenski también reveló que Kiev tiene identificados, con sus nombres y sus edades, a más de 19.000 niños deportados a Rusia, pero que "el número real" de los niños " llevados a la fuerza al territorio del agresor" podría ser de al menos 200.000, "y no sabemos su destino"

Acerca de los resultados de la inminente contraofensiva para recuperar territorio invadido por Rusia, dijo que se verán en breve, aunque no quiso dar detalles de la operación porque eso "no ayudaría a Ucrania".