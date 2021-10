El Parlamento rumano rechaza investir a Dacian Ciolos como primer ministro

BUCAREST (EFE).- El Parlamento rumano rechazó este miércoles, como se esperaba, la investidura del Gobierno propuesto por el candidato a primer ministro Dacian Ciolos (reformista), que buscaba el apoyo del legislativo tras encargarle el presidente del país, Klaus Iohannis, la tarea de formar un nuevo Ejecutivo.



Ciolos, excomisario europeo de Agricultura y líder de la formación reformista URS-PLUS (perteneciente en la Eurocámara al grupo Renew Europe!), fue apoyado solo por 88 diputados, frente a 184 que votaron en contra.

Tras este rechazo, el jefe de Estado deberá encargar a otro candidato la formación de un nuevo Gobierno que sustituya al actual gabinete interino que asumió después de que una moción de censura tumbara el pasado día 5 al minoritario del ahora primer ministro en funciones Florin Citu, jefe el Partido Nacional Liberal (PNL), de centroderecha.

Para sorpresa de todos, Iohannis encargó formar Gobierno a Ciolos, que lidera el tercer partido en escaños del Parlamento, a sabiendas de que no contaba con una mayoría suficiente para ser investido primer ministro.

La mayor parte de analistas rumanos creen que Iohannis quiso humillar a Ciolos y forzar a su partido a apoyar a un candidato del centroderecha afín al presidente en el segundo intento de formar Gobierno.

Si este falla también, el presidente está facultado para convocar elecciones.

Según las encuestas, el opositor Partido Social Demócrata (PSD) sería el gran beneficiado si se celebraran legislativas anticipadas.

Los partidos de Ciolos y Citu gobernaron juntos en Rumanía desde diciembre del año pasado hasta el pasado mes, cuando los socios minoritarios del Gobierno abandonaron la alianza en el poder por discrepancias con sus aliados mayoritarios (PNL).

USR PLUS ha insistido en su voluntad de reeditar la coalición con el centroderecha, siempre que el nuevo gobierno no esté liderado por Citu, pero el PNL no acepta ese requerimiento.