El pueblo italiano del naufragio ofrece su cementerio para las víctimas

ROMA, Italia (EFE).- El municipio de Cutro en Calabria (sur de Italia), donde el pasado 26 de febrero murieron al menos 85 personas al naufragar la barca en la que viajaban desde Turquía, ofrecerá su cementerio a los familiares de las víctimas que quieran enterrar a los fallecidos en la localidad.



"Estamos listos para hospedar en nuestro cementerio a los hermanos que perdieron la vida", aseguró este miércoles el alcalde de Cutro, Antonio Ceraso, en una comparecencia en la Asociación de la Prensa Extranjera de Italia en Roma.

El anuncio llega días después de que el Ministerio del Interior aceptase hacerse cargo de los gastos de la inhumación o el traslado de los cuerpos a los lugares designados por los familiares de los fallecidos, tras la protesta de éstos por la intención inicial de llevarlos todos a un cementerio islámico de Bolonia (norte), a cientos de kilómetros de Cutro.

Ceraso detalló que en las últimas horas se han localizado cinco cuerpos más, entre ellos los de dos niños de menos de diez años y una mujer, lo que eleva el número de muertos a 85, una cifra que podría rondar el centenar ya que se estima que otros 15 cadáveres aún no han aparecido, detalló Ceraso.

El trágico naufragio de la barcaza de madera, en la que viajaban 180 migrantes, entre ellos afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se produjo a solo 150 metros de una de las playas de Cutro más frecuentadas por bañistas en la temporada de verano.

"Es difícil imaginar que miles de personas vuelvan a este lugar para darse un baño sin pensar en lo sucedido. Habrá una dinámica turística diferente y será difícil recuperar la temporada veraniega, lo que afectará a nuestra economía", lamentó el alcalde.

Aunque "es un detalle mínimo respecto a la enorme tragedia que se ha vivido, pedimos a las instituciones que nos ayuden a combinar el recuerdo a los caídos con el regreso de la vertiente turística de nuestra playa", añadió.

Para prevenir nuevas tragedias en el mar, el alcalde de Cutro reclamó a la Unión Europea mayor implicación y ayuda en la gestión de los rescates y las rutas migratorias del Mediterráneo.

"Italia no puede cargar en sus espaldas toda esta responsabilidad. Es un problema complejo que requiere que todas las naciones trabajen unidas para buscar una solución. Si no lo hacemos, no existirá ninguna diferencia entre nosotros y las bestias porque una sola víctima evidencia un fallo de todos", aseguró el alcalde, un independiente que ganó las elecciones con la lista "Gente de Cutro".