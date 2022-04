El Salvador anuncia uso voluntario de mascarilla en escuelas y universidades

A-AA+

San Salvador, 21 abr (EFE).- El Gobierno de El Salvador anunció este jueves que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio y deja a "voluntad" de los ciudadanos, entre estos los estudiantes de escuelas públicas, colegios privados y de universidades, el continuar portando el tapabocas.



"Queremos anunciar la no obligatoriedad del uso de la mascarilla para todos los grupos poblacionales (...) la no obligatoriedad en el territorio (de la mascarilla) nos permite darle las herramientas a la población para que pueda escoger de manera voluntaria el utilizar las medidas correspondientes", dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí, en una conferencia de prensa.



El funcionario explicó que la decisión de tomó "con base a la baja de contagios diarios y al reducción de uso de camas hospitalarias en los últimos siete días".



Por su parte, el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, señaló que el uso de la mascarilla ya no será, a partir del viernes, obligatorio en las escuelas públicas, colegios privados y universidades.



"Nadie le puede exigir a partir de mañana (viernes) que llegue con mascarilla al aula", indicó Pineda.



El uso de la mascarilla se exigía tanto en espacios cerrados como abiertos, en centros comerciales, escuelas públicas, colegios, universidades, instalaciones deportivas y en instituciones públicas y privadas, pero el no uso de esta no era sancionado con multa o con alguna otra sanción.



El Salvador acumula, según datos oficiales, 162,089 casos confirmados de coronavirus, de los que 7.300 se mantienen "activos", 150.662 se han recuperado y 4.127 fallecieron.



Actualmente, 8 personas hospitalizadas están en estado crítico y 46 en condición grave.



Las autoridades de El Salvador han reconocido tres olas de contagios desde marzo de 2020. La primera ola de contagios, según una fuente oficial, duró tres meses y tuvo lugar entre mayo y agosto de 2020.



La segunda ola duró cuatro meses, entre enero y abril 2021, y la tercera ola se registró entre junio y los primeros días de noviembre del año pasado, sin que las autoridades gubernamentales lo advirtieran públicamente en su momento.



Sin embargo, El Salvador vivió su etapa con más contagios entre enero y febrero de 2022, llegando a reportar hasta 972 casos en un solo día. Esta es la cifra más alta registrada en este país durante toda la pandemia.