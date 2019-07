El Vaticano expresa su dolor por la muerte del tetrapléjico francés

El Vaticano expresó hoy su dolor por el fallecimiento del tetrapléjico francés Vincent Lambert, que estaba en estado vegetativo y al que los médicos comenzaron a retirar la alimentación e hidratación artificiales hace nueve días, y recordó su oposición a toda forma de eutanasia.



"Nos hemos enterado con dolor de la noticia de la muerte de Vincent Lambert. Pedimos al Señor que lo acoja en su seno. Expresamos nuestra proximidad con sus allegados y con todos aquellos que, hasta el final, le han ayudado con amor y dedicación", señaló el portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti.



En un comunicado, el portavoz recordó las palabras pronunciadas por el papa Francisco en torno a este caso: "Dios es el único dueño de la vida desde el principio hasta su fin natural y tenemos el deber de protegerla siempre y de no ceder a la cultura del descarte".



El papa había pedido ayer en su cuenta en Twitter orar "por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir" y que los médicos ayuden a vivir y no la quiten, aunque sin nombrar a Vincent Lambert.



"Que los médicos ayuden a la vida, no la quiten!", se leyó en la cuenta de Twitter del papa, publicada en nueve idiomas.



La Santa Sede tiene una posición muy clara acerca de estos casos de eutanasia pasiva.



En un comunicado conjunto sobre el caso Lambert, elaborado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y la Academia Pontificia para la Vida, se reiteró "la grave violación de la dignidad de la persona que la interrupción de la alimentación y de la hidratación comporta", contestando así a la decisión de los médicos de Reims (Francia).



El sobrino del tetrapléjico, François Lambert, informó a los medios de que murió a las 08.24 horas (06.24 GMT).



Su caso se había convertido en Francia en símbolo del debate en torno a la muerte digna y mantenía enfrentada a su propia familia, pues mientras sus padres, fervientes católicos, luchaban por que se mantuviera su tratamiento, su mujer y tutora legal era contraria al ensañamiento terapéutico.