"El Vicepresidente tiene el poder de rechazar electores escogidos fraudulentos", dice Trump sobre Pence

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está presionando a su vicepresidente Mike Pence con el propósito de revertir las elecciones presidenciales que perdieron.

Mike Pence, actual presidente del Senado norteamericano, deberá presidir la sesión del próximo miércoles donde se ratificarán los resultados del Colegio Electoral que le otorgaron la victoria a Joe Biden.

A través de su cuenta de Twitter, Trump aseguró que "el Vicepresidente tiene el poder de rechazar electores escogidos fraudulentos".

Trump tiene esperanza en esta falsa teoría que le permitiría a Pence revertir los resultados durante la sesión del Congreso y así darle la victoria.

Las declaraciones de Trump llegaron un día después de que pusiera su ojo en Pence durante un mitin de apoyo a los candidatos republicanos al Senado en el estado de Georgia.

"Espero que Mike Pence dé la cara por nosotros, debo decirlo", comentó Trump. "Si no lo hace, no me agradará mucho".

En tanto, un creciente número de legisladores republicanos se está sumando al extraordinario intento del presidente Donald Trump para anular la elección y se comprometieron a rechazar los resultados cuando el Congreso se reúna la semana próxima a fin de contar los votos del Colegio Electoral y certificar la victoria del presidente electo Joe Biden.

El senador Ted Cruz, de Texas, anunció el sábado una coalición de 11 senadores y senadores electos que participarán en el intento de Trump para impugnar la voluntad de los electores estadounidenses.

Esto sucede luego de la declaración del senador Josh Hawley, de Missouri, que fue el primero en rechazar el liderazgo del Senado cuando señaló que se sumaría a los republicanos en la Cámara de Representantes para objetar los conteos estatales en la sesión conjunta del miércoles en el Congreso.

La negativa de Trump a aceptar su derrota está desgarrando al partido en pedazos a medida que los republicanos se ven forzados a tomar decisiones consecuentes que definirán el contorno de la era pos-Trump.

-Con información de AP