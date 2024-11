Últimos mítines de Harris y Trump en Pennsylvania

FILADELFIA (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump cerraron la campaña presidencial de este año con una feroz batalla por Pensilvania el lunes, haciendo sus últimos llamamientos a los votantes en un estado que podría resultar decisivo en la campaña por la Casa Blanca.

Harris terminó su noche en Filadelfia en los escalones del museo de arte que llevó a la fama la película "Rocky", donde dijo que "la inercia está de nuestro lado". También se reunió con partidarios en Allentown, Scranton y Pittsburgh, y pasó por Reading para visitar un restaurante puertorriqueño y hacer un poco de campaña puerta a puerta ella misma, tocando puertas junto a voluntarios de la campaña.

"Es el día antes de las elecciones y solo quería pasar y decir que espero ganar su voto", dijo Harris a una mujer, quien dijo que ya había votado por la nominada demócrata.

Trump comenzó el día en Carolina del Norte y lo terminó en Michigan, pero habló en Reading y Pittsburgh entre medias. El expresidente pronunció discursos extensos en cada parada, mezclando falsedades sobre fraude electoral con advertencias sobre crímenes cometidos por migrantes y promesas de revitalizar Estados Unidos.

"Con su voto, mañana podemos solucionar cada uno de los problemas que enfrenta nuestro país y llevar a Estados Unidos, y de hecho al mundo entero, a nuevas glorias", dijo.

Mientras Harris se centraba en el optimismo sobre el futuro y nunca mencionó a Trump por su nombre, el nominado republicano criticó a su oponente en cada oportunidad. Su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, siguió el ejemplo de Trump durante su propio mitin en Atlanta, diciendo a la multitud que "vamos a sacar la basura en Washington, D.C., y el nombre de la basura es Kamala Harris".

En su último mitin, Trump llamó a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata que lideró la Cámara cuando lo impugnaron dos veces, una "persona horrible y loca" y apenas se contuvo de usar un insulto sexista.

"Es una persona corrupta, es una mala persona, malvada", dijo Trump. "Es una persona enferma, loca, oh no. Empieza con b, pero no lo diré. Quiero decirlo".

El último día de campaña fue un final frenético apropiado para una carrera presidencial que ha desafiado las expectativas en cada momento.

Trump fue condenado durante un juicio por delitos graves que involucraban pagos para silenciar a otras personas y sobrevivió a dos intentos de asesinato. Sigue acusado por intentar anular la última elección presidencial, que perdió ante Joe Biden.

Harris se convirtió en la candidata de reemplazo de los demócratas este verano cuando Biden se retiró de la candidatura, obligado a abandonar su campaña de reelección después de un torpe desempeño en su debate con Trump.

Una de las pocas constantes en la campaña ha sido lo ajustada que ha permanecido. Se espera que la elección se decida por márgenes muy ajustados, y los resultados podrían tardar días en conocerse.

Pensilvania es el estado en disputa con más votos del Colegio Electoral, lo que la convierte en el gran premio de la campaña. Una victoria allí despejaría el camino hacia la Casa Blanca para cualquiera de los candidatos.

"Ustedes van a marcar la diferencia en esta elección", dijo Harris en Allentown.

A unos 48 kilómetros (30 millas) de distancia en Reading, Trump dijo a los partidarios que "si ganamos Pensilvania, ganamos todo el paquete".

En Pittsburgh, Trump pronunció lo que sus colaboradores describieron como sus argumentos de cierre después de que su intento anterior —un multitudinario mitin en el Madison Square Garden en Nueva York— se viera empañado por comentarios vulgares y racistas. En ocasiones también se ha desviado del mensaje con llamamientos a la violencia y comentarios sobre que "no debería haber dejado" la Casa Blanca después de las elecciones que perdió.

"Durante los últimos cuatro años, los estadounidenses han sufrido una y otra vez fracasos catastróficos, traiciones y humillaciones", dijo el candidato republicano. Agregó que "no tenemos que conformarnos con la debilidad, la incompetencia, el declive y la decadencia".

La multitud estalló en aplausos cuando el republicano dijo que el país debería decirle a Harris, "¡Estás despedida!", su característica frase en "The Apprentice", el reality que lo convirtió en una estrella a nivel nacional.

Harris llegó a Pittsburgh mientras se celebraba el mitin de Trump. Para cuando ella terminó sus breves comentarios, él todavía estaba hablando.

"Debemos terminar fuerte", dijo Harris. "No se equivoquen, ganaremos".

La jornada fue otro ejemplo de los efectos secundarios del evento de Trump en el Madison Square Garden, donde el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una "isla flotante de basura". El sureste de Pensilvania, que fue visitado por ambos candidatos el lunes, es hogar de miles de latinos, incluida una considerable población puertorriqueña.

"Fue absurdo", dijo Germán Vega, un dominicano-estadounidense que vive en Reading y se naturalizó en 2015. "Molestó a muchas personas, incluso a muchos republicanos. No estuvo bien, y siento que Trump debería haberse disculpado con los latinos".

Pero Emilio Feliciano, de 43 años, aguardaba fuera de la Santander Arena de Reading con la esperanza de fotografiar la caravana de Trump. A pesar de que su familia es puertorriqueña, Feliciano restó importancia a los comentarios sobre Puerto Rico, diciendo que lo que le importa es la economía y por eso votará por Trump.

"¿La frontera va a estar segura? ¿La criminalidad va a mantenerse baja? Eso es lo que me importa", dijo.

Mientras estaba en Reading, Harris visitó el Café Old San Juan con la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, quien tiene ascendencia puertorriqueña.

Sus partidarios gritaron "Sí se puede" y "Kamala" mientras llegaba la caravana de la vicepresidenta. Una vez en el interior, Harris habló con algunos comensales, incluso con algunas palabras en español. La vicepresidenta luego ordenó yuca, arroz amarillo y cerdo, diciendo: "Tengo mucha hambre" mientras señalaba que ha estado demasiado ocupada haciendo campaña como para darse tiempo para comer.

"Estoy orgullosa del compromiso que he tenido desde hace tanto tiempo con Puerto Rico y su gente", dijo a su multitud en Allentown. Harris prometió ser "una presidenta para todos los estadounidenses".

Mientras tanto, Trump siguió hablando sobre sus estrictas propuestas en materia de inmigración mientras hablaba en Reading. Llamó al escenario a Patty Morin, madre de Rachel Morin, una mujer de 37 años que fue encontrada sin vida un día después de desaparecer durante un viaje de excursión. Las autoridades dicen que el sospechoso de su muerte, Víctor Antonio Martínez Hernández, ingresó ilegalmente a Estados Unidos después de que supuestamente asesinó a una mujer en su país natal, El Salvador.

Alrededor de 77 millones de estadounidenses han depositado su voto en forma adelantada. Un triunfo de cualquiera de los dos bandos sería una victoria sin precedentes.

Un triunfo de Trump lo convertiría en el primer presidente entrante en haber sido encausado y declarado culpable de un delito grave. Obtendría el poder para poner fin a otras investigaciones federales pendientes en su contra. Trump también se convertiría en apenas el segundo mandatario en la historia del país en tener mandatos no consecutivos, sumándose a Grover Cleveland a finales del siglo XIX.

Harris aspira a convertirse en la primera mujer, la primera mujer de raza negra y la primera persona con ascendencia sudasiática en llegar a la Casa Blanca, cuatro años después de haber roto las mismas barreras para ocupar un cargo federal como la segunda al mando en el gobierno del presidente Joe Biden.

En los últimos días, Harris dejó de referirse a Trump por su nombre, llamándolo en cambio "el otro tipo". La vicepresidenta promete resolver problemas y lograr consensos.

La presidenta del equipo de campaña de Harris, Jen O´Malley Dillon, dijo en una conferencia telefónica con miembros de la prensa que no decir el nombre de Trump era algo deliberado porque los votantes "quieren ver en su líder una visión optimista, esperanzadora y patriótica para el futuro".

En su último día de campaña, Harris hizo un raro viaje al pasado al hablar sobre cuando era una candidata con pocas probabilidades de ganar la contienda a fiscal de distrito en San Francisco en 2003, su primer cargo electo.

"Caminaba hasta la entrada de la tienda, y colocaba mi tabla de planchar porque, ya saben, una tabla de planchar es un magnífico escritorio para trabajar de pie", declaró Harris, recordando cómo pegaba sus carteles en uno de los costados de la tabla, llenaba la parte superior con folletos y "les pedía a las personas que hablaran conmigo mientras entraban y salían".

Trump parecía nostálgico también.

"Es triste porque llevamos nueve años haciendo esto", dijo en Pittsburgh después de invitar a miembros de su familia a unirse a él en el escenario.

Celebró su último mitin en Grand Rapids, Michigan, donde también concluyó sus campañas en 2016 y 2020. Saboreó el momento, deteniéndose cada pocos pasos mientras avanzaba hacia el escenario, absorbiendo una explosión de aplausos. Algunos en la multitud esperaron casi 18 horas, a veces bajo la lluvia, por un mitin que finalmente comenzó después de la medianoche y terminó después de las 2 de la madrugada.

"Es increíble", dijo Trump cuando comenzó a hablar después de estar sin palabras en su atril durante una ovación prolongada. "Piénsenlo. Esto es todo. Este es el último que tendremos que hacer".