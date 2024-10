Diferencias en las Elecciones Estatales de EEUU en 2024

WASHINGTON (AP) — Las elecciones generales estadounidenses del 5 de noviembre decidirán el rumbo de la nación, pero distan mucho de ser una contienda administrada a escala nacional. Los 50 estados y el Distrito de Columbia administran sus propias elecciones, y cada uno hace las cosas de manera un poco diferente.

A continuación presentamos algunas diferencias notables en las elecciones de 2024:

Maine y Nebraska asignan los votos del Colegio Electoral por distrito congresional

Para ganar la presidencia, un candidato debe recibir al menos 270 de los 538 votos del Colegio Electoral. En 48 estados, el ganador del estado obtiene todos los votos colegiados de ese estado, y lo mismo ocurre en la capital del país.

En Maine y Nebraska, el candidato que obtiene más votos en cada distrito congresional gana un voto colegiado de ese distrito. El candidato que gana la votación en todo el estado recibe otros dos.

En 2020, el demócrata Joe Biden recibió tres de los cuatro votos colegiados de Maine porque ganó el voto popular en el estado —la cifra absoluta de sufragios estatales— y en su 1er distrito del Congreso. El republicano Donald Trump recibió un voto colegiado del 2º distrito del Congreso. Trump obtuvo cuatro de los cinco votos de Nebraska por haber ganado el voto popular en el estado, así como en su 1er y 3er distrito del Congreso; Biden recibió un voto colegiado por haber ganado el 2º distrito del Congreso.

Alaska y Maine utilizan la votación por orden de preferencia

En la votación por orden de preferencia, los votantes clasifican a los candidatos por orden de preferencia en la papeleta. Si ningún candidato es la primera opción para más del 50% de los votantes, el candidato con menos votos es eliminado. Los votantes que eligieron a ese candidato como primera opción redistribuyen sus votos a su siguiente opción. Así se continúa, eliminando al candidato con menos votos, hasta que surge alguien con la mayoría de votos.

Maine utiliza el voto por orden de preferencia en las primarias estatales y para los cargos federales en las elecciones generales. Esto significa que los votantes de Maine pueden clasificar a los candidatos presidenciales, al Senado y a la Cámara de Representantes en papeletas que incluyen al demócrata y al republicano que superaron las primarias de sus respectivos partidos, además de los candidatos de terceros partidos e independientes que cumplan los requisitos.

La papeleta presidencial incluirá a Trump y a la demócrata Kamala Harris, además de otros tres candidatos. En los seis años transcurridos desde la implantación de la votación por orden de preferencia, el estado la ha utilizado dos veces en las elecciones al Congreso en su 2º distrito legislativo. La contienda presidencial de 2020 no pasó a la votación por orden de preferencia, ya que los ganadores del estado y de cada distrito legislativo superaron el 52% de los votos.

Alaska celebra primarias abiertas para los cargos estatales y envía a los cuatro candidatos más votados, independientemente del partido, a las elecciones generales, en las que el ganador se decide mediante votación por orden de preferencia. En todos los cargos legislativos y ejecutivos estatales, los ciudadanos de Alaska pueden elegir hasta cuatro nombres, entre los que pueden figurar varios candidatos del mismo partido.

En Alaska, la excepción es la presidencia, en la que por primera vez se puede votar por orden de preferencia. Este año, habrá ocho candidaturas presidenciales en la papeleta, y los ciudadanos de este estado pueden clasificar a todos los candidatos si así lo desean. La última vez que el ganador de la contienda presidencial en Alaska no superó el 50% de los votos fue en 1992, cuando el candidato de un tercer partido, Ross Perot, obtuvo casi el 20% del voto popular nacional.

Pero en 2022, tanto la representante demócrata Mary Peltola como la senadora republicana Lisa Murkowski ganaron sus elecciones después de que ambas optaran por el voto por orden de preferencia.

¿Otro escollo presente este año? En Alaska, donde la votación por orden de preferencia se implementó mediante una medida electoral en 2020, hay una iniciativa de los electores en la votación de este otoño para derogarla.

En California y Washington pueden enfrentarse candidatos del mismo partido

California y Washington celebran primarias abiertas en las que todos los candidatos se presentan en la misma papeleta y los dos más votados pasan a las elecciones generales, independientemente del partido. Este año, hay dos elecciones a la Cámara de Representantes en Washington que incluyen candidatos del mismo partido, una con dos republicanos y otra con dos demócratas. En California hay cuatro: tres con sólo demócratas y una con sólo republicanos.

El partido ganador en esos seis distritos se reflejará en el gráfico en línea de The Associated Press que muestra el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes al cierre de las urnas, y no una vez que se haya declarado un ganador, porque el partido del ganador es una conclusión inevitable.

Luisiana celebra "primarias" el 5 de noviembre

Luisiana celebra lo que denomina "primarias abiertas" el mismo día que el resto del país celebra sus elecciones generales. En Luisiana, todos los candidatos se presentan en la misma papeleta de las primarias abiertas. Cualquier candidato que obtenga más del 50% de los votos en las primarias gana directamente el cargo.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta, que puede acabar enfrentando a dos republicanos o dos demócratas. Luisiana denomina a estas contiendas "elecciones generales".

Esto cambiará en las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir de 2026, cuando las primarias para las elecciones al Congreso se celebren antes y estén abiertas sólo a los miembros inscritos de un partido. Algunos estados seguirán celebrando primarias abiertas en noviembre, pero el cambio evitará que los futuros miembros del Congreso tengan que esperar hasta diciembre –un mes más tarde que el resto del país– para saber si van a Washington.

Nebraska tiene dos medidas sobre el aborto que compiten en la papeleta electoral, pero sólo una puede ser promulgada

En Nebraska, cualquier medida que reciba aproximadamente 123.000 firmas válidas puede presentarse a las elecciones. Este año, dos medidas relacionadas con el aborto alcanzaron este umbral.

Una consagraría en la Constitución de Nebraska el derecho a abortar hasta la viabilidad fetal o después, para proteger la salud de la mujer embarazada. La otra incluiría en la Constitución la actual prohibición del aborto después de 12 semanas de embarazo, con excepciones en caso de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer embarazada.

Es la primera vez, desde la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló el fallo del caso Roe vs. Wade, que un estado tiene en la boleta electoral medidas que buscan hacer retroceder el derecho al aborto y protegerlo al mismo tiempo.

Es posible que los votantes acaben aprobando ambas medidas. Pero dado que compiten entre sí y, por tanto, no pueden consagrarse ambas en la Constitución, la medida con más votos a favor será la que se apruebe, según el secretario de gobierno de Nebraska.

Georgia celebra segunda vuelta si un candidato no obtiene la mayoría de votos

En las elecciones primarias, un puñado de estados, la mayoría del sur, celebran segundas vueltas si ningún candidato obtiene al menos el 50% de los votos. En las elecciones con más de dos candidatos, las segundas vueltas son habituales. Este año se han celebrado elecciones primarias en varios estados.

Georgia utiliza las mismas reglas en las elecciones generales. Las tres últimas elecciones al Senado se celebraron porque un candidato de un tercer partido obtuvo suficientes votos para impedir que el candidato republicano o demócrata superara el 50% de los sufragios.

Pero este año, las posibilidades de segunda vuelta pueden limitarse a las elecciones de menor importancia, como las legislativas estatales. Este año en Georgia no se celebra ninguna elección al Senado, y en las elecciones a la Cámara de Representantes sólo hay dos candidatos en liza.

Texas, Florida y Michigan registran una gran mayoría de votos antes de que se cierren las urnas definitivas

Esto es habitual en los estados que abarcan varias zonas horarias. En la mayoría de los estados, las urnas cierran a la misma hora en cada zona horaria.

AP no anunciará el ganador de una contienda antes de que se cierren todas las urnas de una jurisdicción, incluso si los votos ya anunciados antes de esa hora dejan claro quién ganará la contienda. Por lo tanto, si hay una contienda estatal en un estado donde las urnas cierran a las 8 p.m. hora local, pero parte del estado está en la zona horaria del Este y parte del estado está en la zona horaria del Centro, lo más temprano que AP puede dar al ganador es a las 8 p.m. CST/9 p.m. EST.

La AP seguirá mostrando los resultados a medida que lleguen de los condados con encuestas cerradas.

Algunos de los estados más grandes con horarios de cierre de urnas diferenciados son Florida, Michigan, Texas y Oregon. Tennessee es una excepción, ya que aunque el estado se encuentra tanto en la zona horaria del este como en la del centro, todos los condados coordinan sus votaciones para que concluyan a la misma hora.