Todo lo que debes saber sobre las elecciones en Florida 2024

WASHINGTON (AP) — Florida era antes un estado de tendencia dispar en las elecciones, pero en años recientes se ha convertido en un sólido baluarte republicano. Ningún demócrata ha ganado una contienda presidencial allí desde que lo hizo Barack Obama en 2012, con un margen de menos de un punto porcentual.

El expresidente y candidato republicano Donald Trump se llevó Florida en sus dos campañas previas y los 30 votos del Colegio Electoral son pieza fundamental de sus planes para derrotar a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y regresar a la Casa Blanca.

Trump ganó el estado por un solo voto colegiado en 2016 y por tres en 2020. Los republicanos al parecer afianzaron su dominio en el estado en 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio ganaron sin dificultades la reelección.

Los votantes de Florida además decidirán este noviembre si el republicano Rick Scott tendrá otro mandato como su senador. Scott, exgobernador de Florida, compite contra la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, quien representaba a Florida en la Cámara de Representantes federal pero perdió su intento reeleccionista en 2020.

Además, en las papeletas hay un puñado de propuestas de enmienda a la constitución de Florida: la Enmienda 4 consagraría el derecho al aborto en el estado, mientras que la Enmienda 3 legalizaría el uso recreativo de la marihuana.

Los demócratas registrados han superado en número a los republicanos registrados en Florida durante al menos 50 años, desde principios de la década de 1970. Pero los republicanos empezaron a superar a los demócratas después de las elecciones de 2020, y esa ventaja creció a aproximadamente 1 millón de votos para agosto.

Los analistas de elecciones estarán vigilando estrechamente la participación electoral en Florida, que fue duramente golpeado por los huracanes Helene y Milton en días recientes.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Florida:

El día de las elecciones

El 5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

7 p.m. y 8 p.m. ET. Florida abarca dos husos horarios, por lo que la mayoría del estado empezará a reportar resultados mientras que otros en la región del Panhandle estarán sufragando hasta las 8 p.m. ET.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

30 votos, asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Claudia De la Cruz (Socialism and Liberation) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Peter Sonski (American Solidarity) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (Constitution).

Senado federal: Scott (R) vs. Mucarsel-Powell (D) y otros tres.

Medidas electorales: Enmienda 3 (Legalizar la marihuana) y Enmienda 4 (Derecho al aborto).

Otras contiendas

Para la Cámara de Representantes federal, para el Senado estatal, la Cámara de Representantes estatal, fiscal general estatal, defensor público, sheriff y otras.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Trump (R) 51%, Biden (D) 48%, AP declaró el ganador el miércoles 4 de noviembre a las 12:35 a.m. ET.

Votantes registrados

13.845.913 (hasta el 30 de septiembre de 2024). Aproximadamente 32% demócratas, 39% republicanos y 26% no afiliados.

Participación electoral

Fue de 77% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 83% del total de votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 65% del total de votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Los primeros votos reportados el 3 de noviembre de 2020: 7:04 p.m. ET.

Para la medianoche ET: un 99% de todos los votos depositados habían sido reportados.