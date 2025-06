Elon Musk arremete contra propuesta fiscal de Trump en medio de voto clave en el Senado

WASHINGTON (AP) — Elon Musk reiteró el sábado su desagrado por el extenso proyecto de ley de recortes fiscales y de gasto del presidente Donald Trump, argumentando que la iniciativa que los senadores republicanos se apresuran a aprobar asestaría un golpe crítico al mercado laboral y obstaculizaría a las industrias en crecimiento.

"El más reciente borrador del proyecto de ley del Senado destruirá millones de empleos en Estados Unidos y causará un inmenso daño estratégico a nuestro país", escribió Musk en la red social X mientras el Senado programaba una votación para iniciar el debate en torno a la medida de casi 1.000 páginas. "Otorga beneficios a las industrias del pasado al tiempo que daña gravemente a las industrias del futuro".

El director general de Tesla y SpaceX, cuyo cumpleaños también es el sábado, publicó más tarde que el proyecto de ley sería un "suicidio político para el Partido Republicano".

Las críticas reabren un reciente y acalorado conflicto entre el extitular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus iniciales en inglés) el gobierno del que se distanció recientemente. También representan otro dolor de cabeza para la cúpula republicana en el Senado, la cual ha pasado el fin de semana trabajando horas extras para obtener la aprobación del proyecto en su cámara y sea promulgada antes del plazo que fijó Trump del 4 de julio.

Musk ya había dejado en claro su opinión en torno al "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump. Días después de dejar el gobierno federal el mes pasado, aseguró que la iniciativa estaba "repleta de despilfarro" y era una "repugnante abominación".

"Los que votaron por él deberían estar avergonzados: saben que hicieron mal. Lo saben", escribió en X a principios de este mes. En otra publicación, el acaudalado donante del Partido Republicano, que recientemente había pronosticado que se alejaría de las donaciones políticas, amenazó con despedir a los legisladores que "traicionaron al pueblo estadounidense".

Cuando Trump respondió diciendo que estaba decepcionado con Musk, estalló un intercambio verbal que se intensificó rápidamente. Musk insinuó, sin presentar pruebas, que Trump —quien pasó la primera parte del año como uno de sus aliados más cercanos— aparece en los archivos relacionados con el abusador sexual Jeffrey Epstein.

Musk finalmente intentó reconciliarse con el gobierno, diciendo que lamentaba algunas de sus publicaciones que "fueron demasiado lejos". Trump respondió de manera similar en una entrevista con The New York Post, asegurando: "Estas cosas pasan. No lo culpo por nada".

De momento se desconoce como afectarían las más recientes críticas de Musk a la frágil paz entre él y el mandatario. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Musk ha pasado las últimas semanas enfocándose en sus negocios, y su influencia política ha disminuido desde que dejó su puesto en el gobierno. Aun así, el adinerado empresario invirtió cientos de millones de dólares en la campaña de Trump en 2024, demostrando el impacto que su dinero puede tener si está lo suficientemente apasionado por un tema o un candidato como para reiniciar su gasto político.