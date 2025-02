Elon Musk desafía a los empleados federales con nueva directiva

NUEVA YORK (AP) — Cientos de miles de trabajadores federales han tenido poco más de 48 horas para explicar lo que lograron durante la última semana, lo que ha generado confusión en agencias clave mientras el multimillonario Elon Musk amplía su cruzada para reducir el tamaño del gobierno federal.

Musk, quien se desempeña como jefe de reducción de costos del presidente Donald Trump, comunicó la extraordinaria solicitud en su red social el sábado.

"De acuerdo con las instrucciones del presidente @realDonaldTrump, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitando entender lo que lograron la semana pasada", publicó Musk en X, que él posee. "No responder se tomará como una renuncia".

Poco después, los empleados federales —incluidos algunos jueces, personal de tribunales y funcionarios de prisiones federales— recibieron un correo electrónico de tres líneas con esta instrucción: "Por favor, responda a este correo electrónico con aproximadamente cinco puntos sobre lo que logró la semana pasada y copie a su gerente".

La fecha límite para responder se estableció para el lunes a las 11:59 de la tarde, aunque el correo electrónico no incluía la amenaza de Musk en las redes sociales sobre aquellos que no respondan.

La última directiva inusual del equipo de Musk inyecta un nuevo sentido de caos en múltiples agencias ya agobiadas, incluyendo el Servicio Nacional de Meteorología, el Departamento de Estado y el sistema judicial federal, mientras altos funcionarios intentaban verificar la autenticidad del mensaje el sábado por la noche y, en algunos casos, instruyeron a sus empleados a no responder.

Miles de empleados gubernamentales ya han sido forzados a salir de la fuerza laboral federal —ya sea por despidos o por ofertas de indemnización— durante el primer mes del gobierno de Trump, mientras la Casa Blanca y el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno de Musk despiden tanto a nuevos empleados como a trabajadores de carrera, dicen a los líderes de las agencias que planifiquen "reducciones masivas de personal" y congelan billones de dólares en fondos de subvenciones federales.

No hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o recortes hasta ahora, pero The Associated Press ha contabilizado cientos de miles de trabajadores que están siendo afectados. Muchos trabajan fuera de Washington. Los recortes incluyen miles en los Departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Salud y Servicios Humanos, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Parques Nacionales, entre otros.

Los líderes sindicales rápidamente condenaron el ultimátum y amenazaron con medidas legales.

El presidente de AFGE, Everett Kelley, calificó la nueva orden como un ejemplo del "desdén absoluto" de Trump y Musk hacia los empleados federales y los servicios críticos que brindan al pueblo estadounidense.

"Es cruel y falta de respeto hacia cientos de miles de veteranos que están usando su segundo uniforme en el servicio civil ser forzados a justificar sus funciones laborales ante este multimillonario privilegiado y no electo que nunca ha realizado una sola hora de servicio público honesto en su vida", dijo Kelley. "AFGE impugnará cualquier despido ilegal de nuestros miembros y empleados federales en todo el país".

Musk celebró el viernes su nuevo papel en una reunión de conservadores al agitar una enorme motosierra en el aire. La llamó "la motosierra para la burocracia" y dijo: "El desperdicio está prácticamente en todas partes" en el gobierno federal.

McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de Administración de Personal, confirmó la directiva de Musk y señaló que las agencias individuales "determinarán los próximos pasos".

¿Qué sucede si un empleado está de licencia o de vacaciones? Nuevamente, dijo que las agencias individuales determinarían cómo proceder.

En un mensaje a los empleados el sábado por la noche, los funcionarios de los tribunales federales instruyeron a los destinatarios a no responder.

"Entendemos que algunos jueces y personal judicial han recibido un correo electrónico... dirigiendo al destinatario a responder con cinco logros de la semana anterior. Tenga en cuenta que este correo electrónico no se originó en el Poder Judicial ni en la Oficina Administrativa y sugerimos que no se tome ninguna acción", escribieron los funcionarios.

Los jueces de todo el país recibieron correos electrónicos del equipo de Musk a finales de enero, aparentemente por error, dijo el juez federal de distrito Randolph Daniel Moss a principios de este mes. Moss dijo que él también había recibido un mensaje y lo ignoró.

La directiva del Servicio Nacional de Meteorología reconoció cierta confusión en un mensaje a sus empleados el sábado por la noche también.

"En las últimas horas, algunos de nosotros —potencialmente todos nosotros— recibimos un mensaje de correo electrónico titulado ´¿Qué hiciste la semana pasada?´. Hasta que podamos verificar que el mensaje recibido alrededor de las 4:46 de la tarde hora del este de Estados Unidos es auténtico, por favor no respondan".

La directiva del Servicio Nacional de Meteorología continuó: "Gracias a todos por su continuo apoyo y dedicación para garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional de nuestro país".